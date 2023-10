Hafthor Björnsson: Der "Game of Thrones"-Star wird wieder Vater!

"Game of Thrones"-Star Hafthor Björnsson könnte wohl kaum glücklicher sein. Er bekommt Familienzuwachs! Der Sportler und Schauspieler feiert auf Instagram jetzt die Schwangerschaft seiner Frau.

So verkündet Hafthor Björnsson die Schwangerschaft seiner Frau

"Der Berg" freut sich über weiteren Familienzuwachs. Der isländische Schauspieler und Strongman Hafthor Björnsson (34) - bekannt für seine Rolle des Gregor Clegane alias "Der Berg" in "Game of Thrones" - und seine Frau Kelsey Henson (33) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das gaben die beiden auf Instagram bekannt.

Auf den Fotos, die das Paar teilte, posiert der Schauspieler neben seiner Frau, die eine offene weiße Bluse trägt, und dadurch ihren Babybauch zeigt. Der dreijährige Sohn des Paares, Stormur, steht vor ihnen, hält Ultraschallbilder hoch und trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Bruder". In seinem Posting schrieb der Hollywoodstar: "Das Leben ist kostbar und ich könnte nicht glücklicher sein, euch mitteilen zu können, dass unsere Familie größer wird." Weiter heißt es:

Kelsey ist in der 19. Woche schwanger mit einem gesunden Kind, das wir kaum erwarten können! Hafthor Björnsson, , 2023

Das Babygeschlecht will das Paar nicht verraten

Zudem erklärte er, seine Frau wolle das Geschlecht des Babys bei dieser Schwangerschaft nicht wissen, "also müsst ihr alle wie ich warten!" Kelsey Henson verriet die Neuigkeiten ebenfalls auf ihrer Instagram-Seite und schrieb unter anderem: "Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass Stormur im März ein großer Bruder wird!"

Hafthor Björnsson ist bereits zweifacher Vater

Hafthor Björnsson hat neben Stormur eine Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung. Im September 2020 verkündeten der Serienstar und seine Frau, die seit 2018 verheiratet sind, dass ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen ist. "Unser wunderschönes Baby hat am 26. September 2020 um 11:19 Uhr nach kurzen und intensiven sechs Stunden seinen großen Einstieg in die Welt geschafft. 3530 Gramm und 52 cm. Die Geburt war die mächtigste, lebensveränderndste und kraftvollste Sache, die ich in meinem Leben bisher vollbracht habe. Uns allen geht es gut und wir haben uns als dreiköpfige Familie zu Hause eingelebt", schrieb die frischgebackene Mutter damals.