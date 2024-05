Hanka Rackwitz will keinen Sex mehr haben: "Ich hatte genug"

Die frühere "Big Brother"-Teilnehmerin Hanka Rackwitz (55) kehrt ins Rampenlicht zurück: Sie ist Teil der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". Jetzt gab sie Einblick in ihr Leben fernab der Kamera.

Die Teilnehmer:innen für das 20. Jubiläum von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stehen seit Montag (13. Mai) fest. Neben anderen Dschungelcamp-Legenden wie Kader Loth (51), Daniela Büchner (46) oder Gigi Birofio (24) nimmt auch die ehemalige TV-Maklerin Hanka Rackwitz an der Sendung teil. Doch im Gegensatz zu ihren Mitcamper:innen war es in den vergangenen Jahren still um die 55-Jährige geworden. RTL gab Rackwitz jetzt einen Einblick in ihr neues Leben fernab der TV-Kameras.

Hanka Rackwitz hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen

Bei der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurde die ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin im Jahr 2017 Zweite - hinter Dschungelkönig Marc Terenzi (45). Seitdem führt die Frau, die an Zwangsstörungen und einer Kontaktphobie leidet, ein zurückgezogenes Leben. "Ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an - weil ich auch gar kein Geld hatte", berichtet sie im Gespräch mit RTL.



Auch mit einer geplanten Rückkehr ins normale Leben abseits der TV-Öffentlichkeit habe es nicht so recht klappen wollen, verrät Rackwitz, die von 2009 bis 2016 als Immobilienmaklerin durch die VOX-Show "Mieten, kaufen, wohnen" führte. "Ich habe in den letzten sechs Jahren versucht, ins reale Leben zurückzufinden. Aber das will mich nicht. Ich habe es nicht geschafft, irgendwo einen Job zu finden", erklärt sie. Und selbst wenn es einmal mit einer Anstellung klappen würde, flöge sie "wahnsinnig schnell wieder raus. Das Schlimmste war ein Tag."

Hanka Rackwitz über Sex: "Ist auch immer dasselbe"

In der Liebe scheint es auch nicht besser für Rackwitz zu laufen. Intimitäten und körperlicher Nähe habe sie ebenfalls abgeschworen, verrät die Dschungel-Legende. "Ich will auch keinen Sex mehr. Hatte ich genug. Ist auch immer dasselbe. Rein. Raus. Mickymaus. Nee.". Ihr Resümee im Hinblick auf ihre vergangenen Jahre lautet daher: "Also ich hab' mich schon sehr, sehr isoliert."

Ihr Comback im August

Umso mutiger erscheint es da, dass sie nun ein TV-Comeback und den Schritt zurück in die Öffentlichkeit wagt. Ende August soll "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" bei RTL ausgestrahlt werden. Der genaue Sendetermin soll demnächst verraten werden.