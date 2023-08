Harry Kane im Vaterglück: Der FC-Bayern-Star ist zum vierten Mal Papa geworden!

Im März verkündete FC-Bayern-München-Star Harry Kane überglücklich, dass er und seine Frau Katie Goodland bald wieder Eltern werden. Nun war es endlich so weit: Ihre drei Kinder Ivy, Vivienne und Louis haben ein Geschwisterchen bekommen!

In den vergangenen Wochen sorgte Harry Kane mit seinem Wechsel zum FC Bayern München für viele Schlagzeilen. Nach 19 Jahren verließ er für eine Ablöse von über 100 Millionen Euro seinen Verein Tottenham Hotspur und wechselte zum FC Bayern München. Doch auch privat könnte Harry Kane aktuell wohl kaum glücklicher sein: Er ist zum vierten Mal Vater geworden!

Harry Kane teilt erste Babyfotos bei Instagram

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht der 30-Jährige nun zwei Schnappschüsse, die ihn mit seinem jüngsten Sohn zeigen. Während das Neugeborene auf einem Foto auf seiner Brust liegt, ist es auf einem weiteren Bild im Krankenhausbettchen zu sehen.

In der Bildunterschrift darunter gibt Harry Kane weitere Details über seinen Nachwuchs preis. So verrät er, dass sein Sohnemann den Namen Henry Edward trägt und am 20. August das Licht der Welt erblickt hat:

Willkommen auf der Welt, Henry Edward Kane. Harry Kane, , 2023

Zudem zeigt sich der 30-Jährige in der Bildunterschrift ganz emotional und macht deutlich, wie glücklich er mit seinem vierten Kind ist. "Ich liebe dich, Babyboy", schwärmt der Fußballstar.

So begann die Liebesgeschichte von Harry Kane und seiner Katie

Harry Kane und seine Partnerin Katie Goodland waren schon lange ein Paar, bevor der Brite zum Fußballstar wurde. Gegenüber "Esquire" erzählte er einst:

Wir sind zusammen zur Schule gegangen, also hat sie meine ganze Karriere verfolgt. Harry Kane, , 2015

Im Jahr 2019 gab sich das Paar im Rahmen einer romantischen Trauung das Jawort. Zudem haben sie bereits drei gemeinsame Kinder, die sich nun über ein weiteres Geschwisterchen freuen durften.