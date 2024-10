Harry ohne Meghan: Wird der Prinz plötzlich nicht mehr erkannt?

Prinz Harry wurde bei einem Benefizkonzert zuerst nicht erkannt - und dann sogar für jemand anderen gehalten. Für wen? Für seinen derzeitig wohl bittersten Widersacher.

Anzeige

Verwechslungs-Alarm bei Prinz Harry

Prinz Harry ist momentan überraschend oft solo unterwegs! Royal-Experte Phil Dampier hatte bereits in der "Sun" festgestellt: "Sie führen mehr getrennte Leben, da es so aussieht, als würde Harry versuchen, seine Zukunft genau zu bestimmen."

Anzeige

Anzeige

Ist das etwa die Erklärungen für die neuesten Entwicklungen? Denn sonst waren Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan unzertrennlich. So oder so - es klappt scheinbar noch nicht so ganz, wie er sich das vorstellt, weil ihm jetzt etwas richtig Peinliches bei einem seiner Solo-Events passiert ist.

Zuletzt war er allein beim Benefizkonzert "One805Live!" von Kevin Costner. Stars wie Cameron Diaz, Pink und Jeff Bridges waren im Publikum, Musiker Richard Marx stand auf der Bühne und sorgte für Entertainment. Und der Sänger sorgte für einen unangenehmen Moment für den Prinzen.

Heizt das den Bruderstreit weiter an?

Wie die "Sun" wissen will, wollte der Sänger einfach an Harry vorbeilaufen, wurde dann aber zu ihm gelenkt - und erkannte ihn beim Hallo sagen zunächst nicht. Seine Crew wies Marx darauf hin, wer da eigentlich vor ihm steht! Ups! Scheinbar hat Harry ihm den Fehler verziehen, am Ende des abends sah man die beiden im Gespräch vertieft.

Bei wem das Memo allerdings nicht ankam, war Daisy Fuentes, die Ehefrau von Richard Marx. Die postete auf Social Media ein Bild der beiden und markierte darauf den Account @princeandprincessofwales - also den von Prinz William und Prinzessin Kate - und nicht dem von den Sussexes! Ausgerechnet! Ist doch seit langer Zeit bekannt, dass ausgerechnet Harry mit seinem Bruder Prinz William seit Jahren einen verbitterten Streit führt. Unter anderem auch deswegen, weil er sich immer im Schatten seines älteren Bruders und dem nächsten Thronfolger sah - entflammt das Ganze also wieder die alten Wunden?

Als es Daisy Fuentes dann auffiel, änderte sie schnell die Markierung und erwischte einen Fan-Account. Peinlich!

Ob Prinz Harrys Star-Power in den USA für Auftritte ohne Meghan nicht ausreicht? Schließlich war sie es, die eine erfolgreiche Hollywood-Karriere hinlegte und auch vor ihrer Hochzeit in Amerika bekannt war. Bleibt abzuwarten, wie seine nächsten Einzel-Auftritte verlaufen.

Anzeige

Anzeige