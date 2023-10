Harry Styles: Händchen haltend mit Taylor Russell erwischt – Wie ernst ist diese Romanze?

Die Fans rätseln. Sind Superstar Harry Styles (29) und die Schauspielerin Taylor Russell (29) nun ein Paar oder nicht? Offiziell haben sich beide noch nichts zum Status ihrer Romanze geäußert. Aber es gibt Anzeichen, dass es mehr als nur eine Freundschaft ist. Jetzt wurden die zwei erneut miteinander gesichtet - und zwar sehr vertraut...

Sind sie oder sind sie nicht mehr als nur zwei Turteltäubchen? Schon seit Monaten werden Ex-Boyband-Mitglied Harry Styles ("As It Was") und die kanadische Schauspielerin Taylor Russell ("Bones And All") immer wieder zusammen gesehen. Sie besuchte Konzerte seiner "Love On"-Tour, er war bei der Londoner Premiere des Theaterstücks "The Effect", in dem Russell die Hauptrolle der Connie spielt. Auf der anschließenden Party entstanden Bilder, die beide sehr innig zeigten. Aber ist es eine wirkliche Beziehung?

Jetzt tauchten neue Bilder auf - und Fans sind sich nun sicher: Ja, Harry und Taylor sind ein Paar.

Harry Styles und Taylor Russell: Kaffee-Spaziergang in London

Fotografen der englischen Boulevardzeitung "The Sun" erwischten Harry Styles und Taylor Russell bei einem romantischen Spaziergang in London. Mit Kaffeebechern schlendern die beiden Händchen haltend über die Straße.

Aber die Paparazzi mussten schon genau hinschauen: Russell trägt zwar eine recht auffällige orangefarbene Steppjacke und nur eine Sonnenbrille, aber Styles hat sich offenbar Mühe gegeben, möglichst unerkannt zu bleiben. Der Grammy- und Brit-Award-Abräumer, der sonst gerne in der Öffentlichkeit mit seinem extravaganten Style auffällt, hat sich lässig in eine klobige Daunenjacke gemurmelt, trägt Sonnenbrille, ein Baseballcap und dazu noch die Kapuze eines Hoodies auf dem Kopf. Die Botschaft von Style und Körperhaltung scheint zu: Ich muss nicht unbedingt erkannt werden.

Körpersprache verrät: Harry Styles und Taylor Russell harmonieren prächtig

Das britische Portal "Metro" hat Judi James, eine Expertin für Körpersprache, die Bilder vorgelegt. James' Analyse ergab: "Ihre Körpersprache deutet auf gleichgesinnte Gedanken und Ideale hin. Sie sehen entspannt aus." James lobte, dass die beiden sich von ihrem Ruhm einerseits und der Möglichkeit, dass man sie deshalb erkennen könnte, nicht verunsichern lassen. "Sie ziehen nicht den Kopf ein oder blicken mürrisch drein, wie es viele andere Promis oft tun."

Auch scheinen Harry und Taylor gut zu harmonieren. James: "Ihre Haltung und ihre Körperbewegungen sind gespiegelt und scheinen gut synchronisiert zu sein." Zudem wirkten beide gleichberechtigt, keiner gebe sich Mühe, den anderen mit seiner Präsenz zu "überstrahlen". Ebenfalls fiel James auf: "Da ihr Haltungsecho unbewusst wirkt, zeigen sie immer noch den Wunsch, sich zu berühren."