Harry Styles nur in Badehose: Sein nackter Oberkörper macht die Fans verrückt

Er zählt derzeit zu den erfolgreichsten Popstars des Planeten - und für viele auch zu den heißesten. Nun machen Fotos die Runde, die Harry Styles an einem Badeteich zeigen, dem Anlass entsprechend bekleidet mit einer dunkelgrünen Badehose. Und die Fans bekommen reihenweise Schnappatmung.

Seine Karriere als Teeniestar liegt hinter ihm - längst werden auch ältere Semester schwach, wenn sie an Harry Styles (29) denken. Kürzlich wurde das Sexsymbol (das eher ungern als solches bezeichnet wird) beim Schwimmen erwischt und fotografiert. Ganz allein schien er sonnige Stunden am Badeteich in Hampstead Heath, London zu verbringen und gewährte dabei einen Blick auf seinen durchtrainierten Body sowie seine zahlreichen Tattoos.

Im Clip: Ist diese kanadische Schauspielerin Harry Styles neue Freundin?

Scheinbar wurde der Sänger mit der kanadischen Schauspielerin Taylor Russell gesichtet. Ist sie etwa seine neue Freundin?

Harry Styles: Fans wegen Sixpack in Aufruhr

4,50 britische Pfund, rund 5,25 Euro kostet der Eintritt zum öffentlichen Badeteich im Londoner Norden. Doch was den Badegästen kürzlich dort geboten wurde, war letztlich unbezahlbar: Mit Harry Styles sprang dort ein leibhaftiger Popstar in die Fluten. Allein die Vorstellung davon ließ Fans im Netz ausflippen. So schrieb etwa eine X-Nutzerin: "Ich glaube, wenn ich Harry Styles in seinen Badeshorts sehen würde, würde ich ertrinken."

Tatsächlich kann sich der durchtrainierte Körper des ehemaligen One-Direction-Sängers sehen lassen - auch wegen der mittlerweile weit über 50 Tattoos, die ihn zieren.

Die Bedeutung seiner Tattoos

Freunden zufolge hat sich der Sänger in die Körperkunst verliebt, seit er sich kurz nach seinem Sieg in der Castingshow "X Factor" 2010 das erste Motiv hat stechen lassen. Mittlerweile ist sein Body ein einziges Kunstwerk voller Symbolik. So steht etwa der große Schmetterling auf seinem Bauch für Transformation und die verschiedenen Phasen, die man im Leben durchschreitet. Die beiden Schwalben auf seiner Brust stammen aus der Tradition der Seefahrer, die - wie Harry Styles - durch ihren Beruf viel von der Welt zu sehen bekommen. Mit weiteren Tattoos ehrt Harry geliebte Familienmitglieder.

Harry Styles' Fitnessgeheimnis

Doch auch ohne die Tätowierungen wäre der Körper des Musikers natürlich ein Hingucker. Sein Sixpack, seine definierten Oberarme und Brustmuskeln verdankt er seiner disziplinierten Workout-Routine. Morgens geht er verschiedenen Medienberichten zufolge 30 bis 40 Minuten laufen. Mit seinem Personal Trainer Ben Bruno absolviert er außerdem ein umfangreiches Krafttraining, überdies besucht er regelmäßig Pilateskurse. Um Stress abzubauen und geschmeidig zu bleiben, gibt's zudem täglich 30 bis 40 Minuten Yoga on top. Von nichts kommt eben nichts ...