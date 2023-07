Harry Styles: So sieht der Sänger laut KI als alter Rock-Star aus

Das Wichtigste in Kürze Harry Styles ist einer der erfolgreichsten Pop-Stars der Gegenwart.

Eine KI zeigt, wie der ehemalige Boygroup-Star als Opa aussehen könnte. Das Ergebnis überrascht!

Harry Styles ist mit gerade einmal 29 Jahren zu einem Superstar des Planeten Pop aufgestiegen. Ein anderer Künstler nutzte nun eine KI, um zu zeigen, wie der ehemalige Boyband-Hero als Opa aussehen könnte. Schau dir das sensationelle Foto hier an.

Sein Riesen-Hit "As It Was" dominierte 2022 die Charts auf der ganzen Welt, stand alleine in Amerika und England 15 beziehungsweise 10 Wochen auf Platz 1. Mit 3 Auszeichnungen war Harry Styles bei der diesjährigen Grammy-Verleihung einer der größten Abräumer. Viele Fans hätten also wahrscheinlich nichts dagegen, wenn der Künstler einfach nicht mehr altern würde und für immer Hits rausbringen könnte. Künstler Alper Yesiltas präsentierte den Hollywood-Star mithilfe KI zwar nicht als unsterblichen Superstar, aber als attraktiven und angegrauten Opa.

Harry Styles auf den Spuren von den Beatles und Elvis Presley

Alper Yesiltas ist ein türkischer Fotograf und Rechtsanwalt, der seit rund 2 Jahrzehnten leidenschaftlich gern und gut fotografiert. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich auch auf dem fotografischen Terrain mit künstlicher Intelligenz (KI) und sorgte für einiges Aufsehen, als er im August letzten Jahres auf seinem Instagram-Account seine Fotoserie "As If Nothing Happened" (zu deutsch: "Als wäre nichts geschehen") startete. Beginnend mit Madonna zeigte er mittels KI, wie er sich legendäre Künstler oder Persönlichkeiten wie Elvis Presley, Freddie Mercury, John Lennon oder Prinzessin Diana optisch vorstellen würde, wenn nicht "etwas passiert" wäre. Gemeint sind unter anderem chirurgische Eingriffe oder das Ableben der Stars.

Alper Yesiltas lässt Ikonen auferstehen und blickt in die Zukunft von Harry Styles

Alper Yesilitas ließ aber nicht nur verstorbene Legenden fotografisch "auferstehen". In einer weiteren Serie von Werken, "Young Age(d)" (zu deutsch: "junges Alter" beziehungsweise "jung gealtert") blickt er in die Zukunft von derzeit populären Persönlichkeiten. So ließ er zunächst die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg um einige Jahrzehnte altern. Dann machte er die jungen US-Stars Justin Bieber und Billie Eilish zu Opa und Oma. Und auch Harry Styles, ehemals Mitglied der Boyband One Direction, diente als Vorlage.

Die KI hat Harry Styles, der nach der - nie offiziell beendeten - "Bandpause" 2017 in die Solokarriere starte, wohlwollend gealtert. Wenn er dereinst wirklich so aussehen sollte, werden sich die Fans (noch immer) nach ihm verzehren. Er sieht aus wie ein in Ehren ergrauter Lebemann, der Herzen höher schlagen lässt.



Die einzige Frage, die bleibt, und die kann auch die KI wohl nicht beantworten: Wird es Harry auch dann als Solostar tun oder gibt es vielleicht doch noch das von den Fans heiß ersehnte Comeback der wiedervereinten One Direction?