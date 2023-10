Hat Bella Hadid einen neuen Mann?  Mit IHM wurde sie gesehen

Nach der Trennung von Marc Kalman gibt es wohl einen neuen Mann im Leben von Bella Hadid. In Texas wurde das Topmodel jetzt ganz vertraut mit einem Reiter gesehen. Die beiden verbindet offenbar die Leidenschaft zu Pferden.

Beim gesundheitlich angeschlagenen Model Bella Hadid (27) scheint es wieder aufwärts zu gehen. Nach einem langen Leidensweg fühlt sie sich endlich wieder gesund - und ist offenbar auch noch frisch verliebt. Neue Bilder zeigen sie zumindest vertraut an der Seite des Reiters Adan Banuelos (31).

Bella Hadid und Adan turteln in Texas

"TMZ" veröffentlichte ein Video, das die beiden beim Bummel durch Fort Worth, Texas, zeigt. Sie besuchten dort die historischen Viehhöfe. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die beiden sich umarmen, Händchen halten und sich küssen.

Bella Hadids Neuer ist in der Reiterszene ein Star

Adan Banuelos ist in der Reiterbranche ein Star. Er wurde 2017 als einer der jüngsten Reiter in die Riders Hall of Fame der National Cutting Horse Association aufgenommen. Laut "PHC" ist er auf "Cutting" spezialisiert - einen Reitwettbewerb, bei dem Pferd und Reiter eine einzelne Kuh erfolgreich aus ihrer Herde trennen und isolieren müssen.

Aber auch bei anderen "Roping- und Cow-Horse-Events" war er erfolgreich. Er wurde 2018, 2020, 2021 und 2022 zum führenden Open Rider der NCHA ernannt und verfügt laut der Website seiner Familie über ein Nettovermögen von über 6 Millionen US-Dollar. Er ist der Sohn des Champion-Reiters Ascension Banuelos, der im Alter von nur 13 Jahren aus Mexiko in die Vereinigten Staaten einwanderte und später erfolgreich wurde.

Bella Hadid teilt die Leidenschaft für Pferde. Sie reitet seit vielen Jahren und nahm im März ihren Lieblingssport wieder auf - nachdem sie aufgrund ihres Kampfes gegen Lyme-Borreliose jahrelang nicht reiten konnte.

Bella Hadid ist erst seit einigen Monaten wieder Single

Erst im Sommer war bekannt geworden, dass sich das Model nach zweijähriger Beziehung von dem Art Director Marc Kalman (35) getrennt hat. Die Trennung soll einvernehmlich erfolgt sein. Im Juli 2021 hatten sie ihre Beziehung öffentlich bekannt gegeben, angeblich sollen sie aber schon 2020 zusammengekommen sein.