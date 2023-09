Hat Millionär Andreas Ellermann schon eine neue Freundin? Hier turtelt er mit seiner neuen Flamme

Gerade einmal vier Monate ist die Trennung von Patricia Blanco her, da zeigt sich Entertainer und Millionär Andreas Ellermann schon wieder freudestrahlend mit einer neuen Dame an seiner Seite. Seine aktuelle Lebensgefährtin wirkt unscheinbar, doch wer ist die Frau, die das Herz des 58-Jährigen erobern konnte?

Erst im Mai getrennt: Andreas Ellermann wieder frisch verliebt

Vier Jahre waren Patricia Blanco und Andreas Ellermann ein Paar. Doch dann im Mai die Schocknachricht: Im Mai dieses Jahres verkündete das einstige Promipaar ihr Liebes-Aus. Vier Monate später scheint der Unterhaltungskünstler jedoch schon wieder über die Trennung hinweg zu sein - offenbar mit der Hilfe einer ganz besonderen Person an seiner Seite. Anlässlich des 50. Jubiläums des Hamburger Kult-Clubs "Pulverfass". Bei der Feier des Theaters, das für seine bunten Travestieshows bekannt ist, schlenderte auch Andreas Ellermann über den Roten Teppich.

In Begleitung seiner neuen Freundin lässt er die Welt nun freudestrahlend wissen, dass er wieder in festen Händen ist. Doch um wen handelt es sich bei der stilsicheren Dame? Darüber behält der Charmeur noch Stillschweigen, wie er gegenüber der "Bild" zugibt: "Zu viel möchte ich nicht sagen, es ist alles noch ganz frisch. Wir genießen die gemeinsame Zeit, sind beide sehr glücklich." Ein paar Fakten über seine bessere Hälfte lässt er sich dann aber doch entlocken: Zum Beispiel, dass sie aus Dänemark stammt. Dieser Umstand scheint den frisch Verliebten besonders zu freuen:

Mein Opa war auch Däne, ich bin also zu einem Viertel Däne, das passt doch super! Ich war viel in der Jugend bei meinem Opa in Brunsbüttelkoog, habe da meine Ferien verbracht. Ich habe so auch ein wenig Dänisch gelernt. 'Jeg elsker dig' heißt zum Beispiel 'Ich liebe dich'. Andreas Ellermann , "BILD"

Gerüchte um Ellermann und Naddel: Nur Freunde?

Für Fans des ehemaligen Radiomoderators dürfte das unbekannte Gesicht an seiner Seite durchaus eine Überraschung sein. Denn seit Jahren pflegen der 58-Jährige und Nadja Abd el Farrag eine enge Freundschaft und auch geschäftliche Beziehungen. Doch darüber hinaus ging es nie, wie beide immer wieder beteuerten. Die Ex-Frau von Dieter Bohlen äußert laut der "Bild" nur wohlwollende Worte für die junge Liebe. "Ich freue mich, dass Andreas endlich wieder glücklich ist. Endlich hat er mal eine vernünftige Frau mit Klasse an seiner Seite, die ihm guttut. Das bringt Ruhe in sein Leben", freut sich die Fernsehmoderatorin.

Ob wir Andreas Ellermann und seine neue Freundin von nun an öfter zusammen zu Gesicht bekommen werden? Der Entertainer winkt ab - und will seine Privatsphäre in Zukunft auch privat halten. Da die 45-jährige Dänin ohnehin keine Person des öffentliche Lebens ist, soll sich das auch in der kommenden Zeit nicht ändern. Ellermann scherzt laut "Bild": "Für Realitäts-Formate habe ich ja Naddel." Einen gemeinsamen YouTube-Kanal, wie er ihn mit seiner letzten Lebensgefährtin Patricia Blanco zusammen betrieb, wird es dieses Mal wohl nicht mehr geben.