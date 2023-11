Hat Romina Palm einen neuen Freund? Jetzt äußert sich der GNTM-Star zu den Gerüchten

Sie gingen gemeinsam durch dick und dünn, doch im März machten Romina Palm und Stefano Zarrella ihre Trennung öffentlich. Mittlerweile scheint die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin das Liebes-Aus verarbeitet zu haben. Gibt es womöglich sogar einen neuen Mann in ihrem Leben? In einem Instagram-Q&A äußert sich Romina zu den Spekulationen.

Anzeige

Das sagt Romina Palm zu den Liebesgerüchten um Christian Wolf

Romina Palm bricht ihr Schweigen! Nachdem sie in den vergangenen Wochen viel Zeit mit dem Unternehmer Christian Wolf verbrachte, spricht sie jetzt erstmals über die anhaltenden Liebesgerüchte. In einer Instagram-Fragerunde gab sie dabei preis, wie es wirklich um ihr Liebesleben steht:

Ich würde dazu gerne was sagen, aber aktuell versuche ich mein Privatleben privat zu halten. Romina Palm, , 2023

Romina wolle ihr Liebesleben nicht aus der Öffentlichkeit raushalten, weil sie "etwas verstecken möchte, sondern weil auch andere Menschen involviert sind und ich da respektvoll sein möchte." Abschließend schrieb der GNTM-Star in seiner Fragerunde: "Hoffe ihr versteht, dass das alles ist, was ich aktuell sagen kann."

Anzeige

Anzeige

Was läuft zwischen Romina Palm und Christian Wolf?

+++ Update vom 13. September 2023 +++

Die Ex-GNTM-Kandidatin macht derzeit Urlaub in New York – und bringt die Gerüchteküche zum Brodeln: Ist sie in Begleitung von Christian Wolf? Auch der Fitness-Star ist erst seit kurzer Zeit Single: vor wenigen Wochen hat er sich von seiner schwangeren Ex-Freundin Antonia Elena getrennt. Nun weisen einige Indizien darauf hin, dass er gemeinsam mit Romina in New York sein könnte.



Die 24-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie in New York Urlaub macht. In ihrer Instagram-Story gibt sie Einblicke in ihren Aufenthalt und filmt dabei eine Sequenz mit einem kleinen, süßen Eichhörnchen. Das Interessante: im Hintergrund ist eine männliche Stimme zu hören – und genau diese klingt ganz nach Christian Wolf, wie die Fans finden.



Es wird wild spekuliert, ob er etwa schon der neue Freund von Romina sein könnte. Doch anstatt sich für sie zu freuen, zeigen sich die Fans alles andere als begeistert und reagieren in den Kommentaren zu ihrem letzten Posting sogar teils spöttisch: "Schäm dich", schreibt eine Person. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel-Kandidatin schweigt jedoch dazu und lässt uns weiterhin in Ungewissheit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Hat Romina Palm nach der Trennung einen neuen Freund?

In ihrer Instagram-Story stellte sich Romina Palm vor wenigen Wochen den Fragen ihrer Community. Natürlich wollen einige Fans dabei von ihr wissen, ob es nach der Trennung von ihrem Verlobten Stefano Zarrella wieder einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Darauf hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin eine klare Antwort. "Nein", stellte sie klar. Dazu postete die Kölnerin ein Foto, auf dem sie frech ihre Zunge rausstreckt. Bei ihrem Trip nach London stellte sich aufmerksamen Followern allerdings doch die Frage: Ist GNTM-Star Romina Palm wieder verliebt?

Anzeige

So fühlt sich Romina Palm nach der Trennung von Stefano Zarrella

In einer Fragerunde auf Instagram gewährte Romina Palm vor wenigen Wochen ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. Tatsächlich scheint es ihr nach dem Liebes-Aus mittlerweile etwas besser zu gehen:

Ich war noch nie so ausgeglichen, wie ich es aktuell bin. Romina Palm, , 2023

Natürlich sei es für die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin zunächst eine große Umstellung gewesen, ganz alleine mit ihrem Hund Baloo in eine neue Wohnung zu ziehen. "All das lässt einen jedoch wachsen", versicherte Romina. Sie sei froh darüber, neue Erfahrungen sammeln zu können und freue sich darüber, dass sie "immer mehr meine innere Mitte" findet.

Ganz alleine muss sich das Model aber nicht um ihren Hund kümmern. Von ihren Eltern bekommt sie viel Unterstützung, wenn sie beruflich unterwegs ist. "Ohne sie wäre ich in vielen Situationen schon aufgeschmissen gewesen", gibt die Influencerin zu.

Fans finden: Romina Palm wirkt nach der Trennung viel glücklicher

Das Liebes-Aus mit Stefano Zarrella scheint Romina Palm langsam verarbeitet zu haben - zumindest sind zahlreiche Fans der Meinung, dass sie nun viel glücklicher aussieht. Unter einem Instagram-Beitrag, den die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anfang April auf ihrem Account veröffentlichte, bekam sie zahlreiche Komplimente. "Du bist glücklicher. Man sieht es einfach! Alles Gute, du hast es verdient" und "Es ist so schön, dich so strahlen zu sehen", schwärmten etwa zwei Nutzer:innen.

Ob Romina Palm nach der Trennung von ihrem Ex noch einmal eine Beziehung mit einer öffentlichen Person eingehen würde, scheint sie bislang selbst noch nicht ganz zu wissen. "Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also, ich würde nicht sagen, dass die Öffentlichkeit die Beziehung kaputtgemacht hat, [...] aber es setzt eine Beziehung schon sehr unter Druck", offenbarte sie Ende März im "Yum Yum Hustlers"-Podcast. Aktuell sei sie aber sowieso nicht auf Partnersuche. "Generell will ich jetzt keine Beziehung", stellte sie klar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Stefano Zarrella scheint nach der Trennung ebenfalls nach vorne zu blicken. Den gemeinsamen Hund Baloo vermisst er aber sehr, wie er vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story zugab. "Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sehr er mir fehlt, aber ich bin mir sicher, dass es für Baloo so am besten ist", meinte er. Seit dem Liebes-Aus lebt der Vierbeiner, den das Ex-Paar sich damals gemeinsam gekauft hatte, bei Romina.

Anzeige

Anzeige

Romina Palm ist nach der Trennung bereit für einen neuen Lebensabschnitt

In einem YouTube-Video verkündete die 23-Jährige im März das Ende ihrer Social-Media-Auszeit. Die vergangenen drei Wochen habe Romina einfach für sich gebraucht und sich auf die Dinge konzentriert, die sie schon lange aufgeschoben hatte. Sie habe sogar ihre Model-Jobs abgesagt, weil es ihr wichtig war, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen.

Auch auf die Trennung von Stefano Zarrella kam das Model dabei zu sprechen. Das Liebes-Aus sei zwar nicht einfach für das einstige Traumpaar, aber es sei ihnen wichtig, nun nach vorne zu blicken. Trotz der Geschehnisse versteht sich Romina noch gut mit ihrem Ex:

Stef und ich haben uns vor einiger Zeit schon getrennt. Wir haben nach wie vor sowohl privat als auch beruflich ein sehr gutes Verhältnis und uns ist es auch beiden wichtig, dass wir es weiterhin pflegen. Romina Palm, , 2023

Für Romina waren die ersten Wochen nach der Trennung eine große Umstellung. "Das erste Mal in meinem Leben bin ich alleine. Das hört sich so banal an, aber es ist tatsächlich so. Ich war vorher immer in Beziehungen", gibt sie preis. Ganz allein ist die ehemalige GNTM-Teilnehmerin aber nicht: Ihr Hund Baloo ist weiterhin an ihrer Seite und schenkt der Influencerin viel Kraft. "Das ist Wahnsinn, was ein Hund einem für eine Liebe geben kann", schwärmt sie.

Auch sonst hat sich für das Model nach dem Liebes-Aus einiges geändert. Romina ist zusammen mit ihrem Hund Baloo aus der gemeinsamen Wohnung mit Stefano ausgezogen und hat nun eine neue Bleibe gefunden, die sie gerade einrichtet. Ihre Follower:innen will sie nach dem Ende ihrer Social-Media-Pause nun auch wieder täglich an ihrem Alltag teilhaben lassen. Fest steht: Auf ihren neuen Lebensabschnitt freut sich die 23-Jährige schon sehr!

Promi-Trennungen gehören leider zum Alltag: Was Gisele Bündchen gerade im Interview über die Scheidung von Tom Brady verriet, welche Stars tatsächlich mal ein Paar waren und welcher Promi untreu wurde, verraten wir dir hier!

Romina Palm gibt auf Instagram die Trennung von Stefano Zarrella bekannt

Verliebt, verlobt, getrennt! Model Romina Palm und Food-Blogger Stefano Zarrella sind kein Paar mehr. Das hatte der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella am Donnerstag, den 9. März 2023, in einer Instagram-Story mitgeteilt. Romina hingegen meldete sich erst am darauffolgenden Wochenende zu Wort. "Wie ihr seit Donnerstag wahrscheinlich schon wisst, gehen Stefano und ich getrennte Wege“, schrieb Romina in einer Instagram-Story. "Dabei möchte auch ich es belassen und mit euch nach vorne blicken!"

Rominas erstes Trennungs-Statement © Instagram / Romina Palm

Die 23-Jährige nutzte die Gelegenheit vielmehr, um ihre Follower:innen an ihrer Gefühlslage teilhaben zu lassen. Sie erinnerte an ihre Therapie, die sie "Anfang des Jahres begonnen habe". Diese habe sie aufgewühlt.

Stefano und Romina: Das deutete auf eine Trennung hin - die Anzeichen im Video

So gab Stefano die Trennung bekannt

Stefano hatte seine Follower:innen die Woche zuvor über die Trennung informiert. "Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht darauf, es zu erfahren", schrieb er auf Instagram. Für eine Beziehung habe es "am Ende einfach nicht mehr gereicht". Stefano betonte, dass er sich nicht weiter dazu äußern wird.

Stefano Zarrella gibt auf Instagram die Trennung von Romina bekannt. © Instagram / Stefano Zarrella

Stefano und Romina: Das Traumpaar ist Geschichte

Stefano und Romina hatten sich im Juli 2021 verlobt, die Hochzeit sollte dieses Jahr stattfinden. Das Paar hat viele Höhen und Tiefen hinter sich, die es alle gemeinsam meisterte. So überwand Romina dank Stefano eine Hyaluron-Sucht. Er habe ihr beigebracht, "auf andere Dinge Wert zu legen", anstatt sich dem Beauty-Wahn hinzugeben, verriet Romina einst der "Bild"-Zeitung. Zuletzt bangten sie und Stefano um ihren Hund, als dieser zeitweise in eine Tierklinik eingewiesen werden musste.

Das könnte dich auch interessieren: GNTM-Gewinnerin Lou-Anne ist wieder Single. Und: "The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler hat heimlich geheiratet,

Wissenswertes über Stefano

Ob Stefano und Romina auch weiterhin in Kontakt bleiben? Zumindest ist davon auszugehen, dass er seine Kochvideos zukünftig ohne ihr Mitwirken abdrehen wird. Angesichts der zahlreichen originellen Clips auf seinem Instagram-Kanal ist es schwer zu glauben, dass Stefano mit Anfang 20 erstmals am Herd stand. Im Interview mit "Express" verriet der heute 32-Jährige, er habe sich vorher aus Respekt "nie in die Küche getraut". Bis dahin habe er sich von seinen Eltern und Bruder Giovanni bekochen lassen.

Stefano betont in den sozialen Medien immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie sei. Dabei besucht er vor allem seinen Eltern regelmäßig. Mit Bruder Giovanni würde er gerne wieder "ein bisschen mehr zusammen essen", so Stefano. "Wir sehen uns tatsächlich so wenig, weil wir beide so viel arbeiten."

Stefano Zarrella gibt auf Instagram die Trennung von Romina bekannt. © Instagram / Stefano Zarrella

Hier holt sich Romina Trost

Auch Romina kann sich in der schweren Zeit auf ihre Familie verlassen. Nicht umsonst machte sie ihrer Mutter einst eine süße Liebeserklärung. "Ich trage so viel von dir in meinem Herzen", schrieb Romina zu einem Bild mit ihrer Mama.

Auf wen sie ebenfalls zählen kann, ist kein Geringerer als ihr Freund Twenty4tim. Der Social-Media-Star, mit dem Romina schon das ein oder andere Video aufnahm, gab in einer Instagram-Story an, gerade "ganz lange" mit der Laufstegschönheit telefoniert zu haben. Kurz davor war ihre Trennung von Stefano bekannt geworden. Dass das Beziehungsende Thema war in diesem Telefonat, darauf lässt Twenty4tim's emotionale Beichte schließen, er habe gerade weinen müssen.

Twenty4tim und Romina sind hier und da gemeinsam auf Instagram unterwegs. © Instagram / Romina Palm

+++ Update vom 15.06 2023: So krass hat sich GNTM-Kandidatin Romina Palm verändert - Ihr Umstyling ! +++