Hat sie eine Leihmutter engagiert? SO wehrt sich Chrissy Teigen gegen die Baby-Gerüchte

Das Wichtigste in Kürze Im Januar wurden Chrissy Teigen und ihr Mann John Legend zum dritten Mal Eltern.

Einige Fans vermuten jedoch, dass das Model ihr Kind gar nicht selbst ausgetragen hat. Stattdessen soll ihre Tochter Esti per Leihmutter zur Welt gekommen sein.

Bei Instagram äußert sich Chrissy Teigen nun zu den Gerüchten. Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Chrissy Teigen schwebt seit der Geburt ihres dritten Kindes im absoluten Mamaglück. Doch einige ihrer Follower:innen glauben, dass sie ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht hat. Damit das Geheimnis nicht auffliegt, soll sie zu einer Babybauch-Prothese gegriffen haben. Diese Vorwürfe lässt das Model aber nicht auf sich sitzen: Bei Instagram postet die 37-Jährige deshalb nun ein Beweis-Foto.

Chrissy Teigen teilt intime Aufnahme der Geburt bei Instagram

Von einigen Fans wurde Chrissy Teigen in den vergangenen Wochen immer wieder angefeindet. So kommentierte ein:e User:in unter einem Foto des Models beispielsweise: "Chrissy wurde als Junge geboren. Während ihrer Schwangerschaft trug sie deshalb einen Moon Bump [Fake-Babybauch]." Jetzt äußert sich die Frau von John Legend erstmals selbst zu den Gerüchten. In ihrer Instagram-Story teilte sie nun einen intimen Schnappschuss, der sie bei der Geburt ihrer Tochter Esti zeigt, die per Kaiserschnitt zur Welt kam. Zu ihrem Beitrag schrieb die 37-Jährige gekonnt ironisch: "Extrem realistischer Moon Bump."

Chrissy Teigen bei der Geburt ihrer Tochter. © Instagram / chrissyteigen

Anzeige

Anzeige

Chrissy Teigen spricht offen über die Entbindung

Bereits im März gab Chrissy Teigen im Interview mit "People" preis, dass ihre Tochter Esti nicht wie ihre beiden anderen Kinder Luna und Miles Theodor auf natürlichem Weg zur Welt kam. Stattdessen entschied sich das Model für einen Kaiserschnitt. Obwohl es ihr erster Kaiserschnitt war, blickte die 37-Jährige der Operation ganz entspannt entgegen:

Ich habe mich auf den Eingriff gefreut. Chrissy Teigen, , 2023

Die Moderatorin sei ein großer Fan von Operationen, weshalb sie auch total gespannt darauf war, die Erfahrung eines Kaiserschnitts zu machen. "Ich machte Fotos während der gesamten Geburt. Ich habe richtig verrückte Bilder von der Nabelschnur und allem", plauderte sie aus. Chrissy Teigen habe sich lediglich Gedanken darum gemacht, wie wohl ihr Bauch nach dem Kaiserschnitt aussehen würde. Ihre Kinder seien aber ganz begeistert von der Narbe.

So sehr geht Chrissy Teigen in ihrer Mutterrolle auf

Dass ihre drei Kinder ihr ganzer Stolz sind, beweist Chrissy Teigen immer wieder bei Instagram. Erst vor wenigen Tagen verzauberte sie die Fans mal wieder mit einem süßen Schnappschuss von ihrer jüngsten Tochter Etsi. Sie teilte ein Bild, auf dem sie der Kleinen liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schrieb die US-Amerikanerin überglücklich: "Meins!!!"