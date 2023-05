Hatte Meg Ryan zu viele Beauty-OPs? SO sieht der "Schlaflos in Seattle"-Star heute aus

Das Wichtigste in Kürze Meg Ryans Anblick in " Schlaflos in Seattle " bleibt unvergessen.

Rund 30 Jahre später sieht die Schauspielerin ganz anders aus.

Bilder von einem öffentlichen Auftritt Ryans sorgen für Aufsehen.

Gerüchte, Meg Ryan habe den Beauty-Doc besucht, kursieren schon seit Jahren. Jetzt hat die Schauspielerin einmal mehr mit einem öffentlichen Auftritt für Gesprächsstoff gesorgt.

Von Debra Messing über Joan Jett bis Bill Murray: Zum New Yorker Screening von "Still", einer Dokumentation über Hollywoodstar Michael J. Fox, ließen sich viele Stars blicken. Dabei sorgte eine für außergewöhnlich viel Aufsehen: Meg Ryan, die sich unter anderem 1993 mit "Schlaflos in Seattle" einen Namen machte.

Die heute 61-Jährige ist auf einem Instagram-Bild von Schauspielkollegin Tracy Pollan ("Familienbande") zu sehen. Darauf fällt Ryan nicht nur wegen ihres knallroten Oberteils auf, sondern vor allem mit ihrer sehr veränderten Mimik.

"Oh mein Gott, Meg Ryans Gesicht!", kommentiert eine Instagram-Userin den Schnappschuss, auf dem neben Ryan und Pollan auch Ali Wentworth und Schuyler Frances Fox, die Tochter von Michael J. Fox, abgebildet sind.

Auch auf Twitter zeigen sich die User empört. Einer schreibt:

Das ist Meg Ryan. Hoffentlich lernen Frauen daraus. Plastische Chirurgie ist für Frankenstein. Twitter-User , 2023

Meg Ryan: Vom Beauty-Doc will sie nichts hören

Hat sie oder hat sie sich nicht unters Messer gelegt? Fragt man Ryan selbst, verneint sie Beauty-Eingriffe. Im Gespräch mit der "Bild" nannte sie Ende 2021 andere Gründe für ihr nach wie vor junges Aussehen: "Ich ernähre mich gesund, schlafe viel und trinke jeden Tag zwei Liter Wasser. Außerdem trainiere ich regelmäßig und versuche, dem Alter durch viel Schwitzen zu entkommen."

Beauty-Docs halten dagegen. So sagte Mark Youssef schon im Jahr 2016 dem "Hollywood Reporter": "Das Offensichtlichste, was sie hat machen lassen, ist eine Art Filler oder Fetttransfer an ihrer Wange." Es sei definitiv zu viel - wenn sie lächelte, wandere der Filler nach oben, ließe ihre Augen kleiner wirken. Und damit nicht genug: Youssef unterstellt Ryan eine Nasenkorrektur, Lippeninjektionen, Botox und möglicherweise sogar ein Facelifting:

Sie hat sich zu viel Botox in die Stirn spritzen lassen. Beauty-Doc Mark Youssef , 2016

Meg Ryan: Ihre Fans stehen hinter ihr

Gerüchte, Ryan setze auf Beauty-Eingriffe, kursieren schon seit Jahren. Den Fans der Schauspielerin bleibt jedoch nicht viel, als sich anhand von seltenen Instagram-Schnappschüssen eine Meinung zu bilden. Und wenn sich Ryan dann mal in der Öffentlichkeit blicken lässt, ist die Aufregung umso größer.

Während es den einen schwerfällt, Ryan anhand der neuesten Fotos wiederzuerkennen, sind andere vom Anblick der Blondine begeistert. "Ist das Meg in Rot?", fragt so eine Instagram-Userin mit Herzaugen-Emoji. "Meg ist eine heiße Mama", setzt sich eine andere für die Mutter von zwei Kindern im Alter von 31 und 19 Jahren ein.

No Make-up statt Beauty-Doc: Ali Wentworth

Wessen Anblick in anderer Hinsicht für Aufsehen sorgte, war der von Schauspielerin Ali Wentworth. Die 58-Jährige kam komplett ungeschminkt zu dem Screening. Das bestätigte sie selbst auf Pollans Instagram-Profil. "So froh, dass ich mich dafür entschieden habe, ohne Make-Up aus dem Haus zu gehen. Ugh." Während Wentworth von ihrem eigenen Anblick nicht sehr begeistert zu sein scheint, sind das Follower von Schauspielerin Pollan umso mehr. "Du sieht jünger aus als die Damen mit Make-up", schreibt eine Instagram-Userin an Wentworth gerichtet. Eine andere ist der Meinung, Wentworth sehe "außergewöhnlich schön aus mit dem natürlichen Look".