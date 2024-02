Hazel Brugger und Thomas Spitzer: Tochter Nummer 2 ist da

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Komikerin Hazel Brugger (30) und ihr Ehemann, Autor und Comedian Thomas Spitzer (35), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. "Wir haben ein neues Baby zuhause!", erzählen die beiden in der neuesten Folge ihres Podcasts "Hazel Thomas Hörerlebnis". Und auch das Geschlecht des Babys verraten sie im gemeinsamen Gespräch: "Es ist übrigens ein Mädchen geworden."

Eine "ultrakrasse" Geburt

Wann genau Töchterchen Nummer zwei zur Welt kam, verraten die Comedians nicht, nur so viel lässt Brugger durchblicken: "Das Ausharren und Warten hat mich schier wahnsinnig gemacht." Besonders die letzten sechs Wochen vor der Geburt seien für die 30-Jährige schwer gewesen, die aufgrund von starken Rückenschmerzen kaum das Haus hatte verlassen können. Grund dafür sei die tiefe Lage des Babykopfes gewesen, der "auf mehrere Nervenbahnen gedrückt" hätte.

Umso schneller verlief dafür die Geburt, die laut Brugger "sehr, sehr krass" gewesen sei. Gerade einmal 45 Minuten habe es von der ersten Wehe gedauert, bis das Kind auf der Welt gewesen sei. Vom Aussehen her, wäre ihre zweite Tochter "einfach ein Klassiker": "So 'n bisschen dunklerer Typ als das erste, 'n bisschen Haare."

Hazel Brugger fühlt sich wirklich "gut" nach der zweiten Geburt

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter sei Brugger so glücklich wie noch nie in ihrem Leben. "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es mir so gut geht nach der Geburt", gesteht die Entertainerin, vor allem, wo sie nun auch wisse, worauf sie sich eingelassen habe. Denn "wenn man schon weiß, was das mit sich bringt, ist es komplett geisteskrank, das nochmal zu machen", so die 30-Jährige. Dennoch sei sie stolz auf sich, dass sie sich noch einmal getraut habe, "ein Kind in die Welt zu setzen". Aber auch ihr Ehemann bestätigt, dass Brugger "unglaublich erfüllt und happy" wirke.

Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind seit 2020 verheiratet. Im März 2021 kam die erste gemeinsame Tochter des Paares zur Welt.