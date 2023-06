Heidi Klum begeistert Fans mit Drei-Generationen-Foto: So ähnlich sieht die GNTM-Jurorin ihrer Mama

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klums Follower können sich über ein Gruppenbild freuen.

Das Topmodel hat ein Generationen-Foto mit Tochter Leni und Mutter Erna geschossen.

Der Schnappschuss sagt einiges über das Verhältnis zwischen den Frauen aus.

Heidi Klum zeigt sich mit ihren Besten! Auf Instagram teilte das Topmodel ein Foto von sich, Tochter Leni und Mama Erna. Und es wird deutlicher denn je: Heidi ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten!

Das ist mal geballte Klum-Power! Heidi Klum hat ein Bild gepostet, dass sie Kopf an Kopf mit Tochter Leni Klum und Mama Erna zeigt. Dem Instagram-Pic nach zu urteilen, eifert das Topmodel seiner Mutter auch mit 50 Jahren noch nach. Denn abgesehen von der natürlichen Ähnlichkeit zwischen den beiden Frauen, trägt Heidi auch die gleiche Pony-Frisur wie Erna Klum. Und die muss wissen, welcher Haarschnitt angesagt ist.

Erna Klum, ihrerseits 79 Jahre alt, ist ausgebildete Friseurin. So scheint es kein Wunder zu sein, dass sowohl sie als auch Heidi auf einen Stufenschnitt setzen. Die blonden Haare gehören zu den Klums sowieso dazu.

So verstehen sich Heidi und Mama Erna

Dass sie mehr als nur die Ähnlichkeit verbindet, belegen Fotos, die Heidi und Erna bei gemeinsamen Unternehmungen zeigen. Die Laufstegschönheit geht mit ihrer Mama shoppen oder nimmt sie zu dem einen oder anderen Event mit. Auch mit Heidis Ehemann, Tom Kaulitz, scheint sich Erna zu verstehen. Der Altersunterschied zwischen ihrer berühmten Tochter und dem 34 Jahre alten Tokio Hotel-Gitarristen macht auch ihr offenbar nichts aus. Zahlreiche Herz-Emojis unter einem Bild der drei sagen wohl mehr als tausend Worte.

Und wie händelt Erna Klum die Tatsache, dass ihr viel gefragtes Kind ständig unterwegs ist? Zumindest zu Beginn von Heidis Modelkarriere tat sich die 79-Jährige schwer mit der Gesamtsituation. Ernas Mann und Heidis Vater, Günther Klum, offenbarte 1997 in einem TV-Beitrag:

Meine Frau leidet da schon mehr drunter. [...] Bei ihr es so, morgens hat sie beim Frühstückstisch immer ein Bild. Das dreht sie rum und ab und zu spricht sie dann auch mit der Heidi. Also nicht, weil sie irgendwie okkultistisch geprägt ist. Nein, sie braucht dieses Zwiegespräch. Günther Klum , TV-Beitrag, 1997

So verstehen sich Leni und Oma Erna

Woran man sieht , dass nicht nur Heidi auf ihre Mama, sondern auch Leni auf ihre Oma zählen kann? Ein älterer Instagram-Schnappschuss der drei Frauen zeigt, dass Erna ihre Mädels auch zu Shootings begleitet. "Im Studio mit Mama und Leni für Vogue", schrieb Heidi zu dem betreffenden Bild. Ende 2020 hatten sie und Leni Bilder von sich für das Cover der "Vogue" machen lassen. Etwas, das sich Erna Klum offensichtlich nicht entgehen lassen konnte!

Dabei kann Leni nicht nur auf die Rückendeckung ihrer Großmutter zählen. Die macht nämlich die beste Bohnensuppe, findet Leni. Zu "Gala" sagte die 19-Jährige einst, Omas Bohnensuppe zähle zu ihren Lieblingsgerichten. Sie esse sie "aber nur, wenn Oma sie macht".

Apropos, Essen! Während Leni auf Bohnen in ihrer Suppe steht, kann Heidi nicht ohne Knoblauch. "Normalerweise esse ich einmal in der Woche eine ganze Zehe", gab die Laufstegschönheit gegenüber "Us Weekly" preis. Das bestätigte auch schon ihre "America's Got Talent"-Kollegin und Freundin Sofia Vergara. Als sie in der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel Heidi einen Besuch abstattete, plauderte sie aus dem Klum'schen Nähkästchen. Sie selbst bevorzuge Kuchen, so der Hollywoodstar, Heidi sitze hingegen immer mit Salat inklusive einer kräftigen Portion Knoblauch da. Jedem das seine!