Heidi Klum bei "America's Got Talent": DIESEM Talent gibt sie den goldenen Buzzer!

Heidi Klum ist schon seit Jahren international total erfolgreich. Sie sitzt nicht nicht nur als Chefjurorin in der "Germany's Next Topmodel"-Jury, sondern ist seit 2013 auch fester Bestandteil der Jury von "America's Got Talent". Seit dem 30. Mai läuf bereits die 18. Staffel der beliebten Talentshow in den USA. In der neuen Folge stand für Heidi nun ein ganz besonderes Ereignis an: Sie schickte ein Talent mit dem goldenen Buzzer direkt in die Liveshows!

DIESE Performance begeistert die "America's Got Talent"-Jury

Am Dienstagabend wurde die neue Folge von "America's Got Talent" ausgestrahlt. In der Episode trat unter anderem die blinde Autistin Lavender Darcangelo auf, die von ihrem Vater Will begleitet wurde. Sie gab den Hit "Out Here On My Own" von Irene Cara zum Besten, der für den Musicalfilm "Fame" geschrieben wurde.

Mit ihrer Performance sang sich die 27-Jährige direkt in die Herzen der Jury. "Es war wundervoll. Du hast so ein großes Talent", drückte beispielsweise Simon Cowell seine Begeisterung aus und fügte hinzu: "Ich bin so glücklich darüber, dass du zu unserer Show gekommen bist und dein Talent mit uns teilst."

Heidi Klum schickt Lavender mit dem goldenen Buzzer in die Liveshows

Auch Sofia Vergara und Heidi Klum waren total gerührt von der Performance. "Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt", schwärmte die GNTM-Chefin. Und weiter:

Ich würde mich freuen, deine Cheerleaderin sein zu dürfen und deine Hand bis zur Ziellinie halten, was sagst du? Heidi Klum, , 2023

Nachdem Lavender ihre Zustimmung gab, drückte Heidi sofort auf den goldenen Buzzer und goldenes Konfetti flatterte über die Bühne. Damit steht fest: Die 27-Jährige darf direkt in die Liveshows!

Lavender war deshalb natürlich außer sich vor Freude und verdrückte ein paar Tränen. "Ich weiß nicht, ob das ein Traum ist oder ob ich wirklich wach bin", jubelte sie, während sie Heidi umarmte.