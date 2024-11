Heidi Klum: Das waren die besten Looks ihrer Halloween-Party 2024

Ihre Partys zu Halloween sind in den USA mittlerweile legendär und werden von der ganzen Welt mit Spannung erwartet. Der rote Teppich wird zum Schaulaufen der Superlative: Die größten Stars zeigen sich in den wildesten Kostümen. Das waren die besten Looks 2024.

Nicht umsonst trägt Heidi Klum den Titel "Queen of Halloween". Das Topmodel lädt seit mittlerweile 24 Jahren in jedem Oktober zum gruseligen Fest. Und wenn ihre Einladung im Briefkasten landet, kommen die Stars in Scharen. Neben Ehemann Tom Kaulitz und Tochter Leni Klum waren natürlich auch in diesem Jahr wieder bekannte Gesichter auf dem Red Carpet unterwegs. Wobei man die wenigsten auf den ersten Blick erkennt. Immerhin übertrumpft sich die Hollywood-Elite mit den spektakulärsten Outfits und Make-ups.

Heidi Klum und Tom Kaulitz

Natürlich kam das Power-Couple wieder im Partnerlook. Bei Instagram verrät Heidi, dass ein Jahr Vorbereitung in ihre Kostüme geflossen ist. Gemeinsam verwandelte sich das Paar in E.T. und seine Freundin. Heidis Kopf steckte dafür im Hals und war kaum zu sehen. Der überdimensionale Kopf des Außerirdischen schwebte schwer über ihrem eigenen. Um sich von Ehemann Tom zu unterscheiden, trug das Topmodel noch ein paar Accessoires - und eine Windel. Denn mal eben aus dem Look pellen, dürfte praktisch unmöglich sein. Was die Ikone nicht alles für das perfekte Halloween-Kostüm tut.

Leni Klum

Natürlich durfte auch Leni Klum auf der Party ihrer Mutter nicht fehlen. Sie entschied sich für ein intergalaktisches Alien-Kostüm in schimmerndem Silber inklusive Korsage und Overknee-Boots. Haut und Haare waren in Weiß gehalten und passten zu ihren Fühlern. Die Augen versteckten sich hinter schwarzem Make-up.

Bill Kaulitz

Für Bill Kaulitz startete der Tag mit Trubel, denn sein Gepäck kam beim Flug nach New York nicht mit. Für den Sänger aber kein großes Problem, denn das Kostüm wartete schon im Hotel auf ihn. Bill verwandelte sich gleich ins ganze Universum inklusive funkelnder Planeten, die um seinen Körper flogen und jeder Menge Glitzer. Für seinen Look war niemand geringeres verantwortlich als Kostümdesigner Marco Morante, der schon zwei Emmys für seine Designs gewann.

Elevator Boys

Auch die Elevator Boys haben sich ordentlich in Schale geschmissen und mit viel Humor für Begeisterung gesorgt. Die fünf Jungs verwandelten sich in die legendären Spice Girls - inklusive sexy Mini Dresses, bauchfreien Tops, Make-up und richtigen High Heels. Schwer zu sagen, wer von ihnen die Schönste war.

Yannik Zamboni

GNTM-Fans dürfte Yannik Zamboni noch ein Begriff sein, die Looks des Mode-Designers waren im diesjährigen Halbfinale zu sehen. Und auch sonst ist der Schweizer eng mit Heidi Klum verknüpft. Im Jahr 2022 gewann er ihre US-Show "Making the Cut". Zu Halloween hat sich der Designer selbst übertroffen. Als Monster mit XL-Nägeln, einer wilden gelben Mähne und gruseligem Gebiss posierte er auf dem roten Teppich.