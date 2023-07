Heidi Klum: HIER verrät sie geheime Tipps für die ideale GNTM-Bewerbung!

Das gab es bei "Germany's Next Topmodel" noch nie! Am Mittwoch gab Heidi Klum ganz überraschend bei Instagram bekannt, dass sich erstmals in der Geschichte der Castingshow auch Männer für die neue Staffel bewerben können. Doch wie kann man die Modelchefin am besten von sich überzeugen? Auf Instagram gibt sie jetzt Tipps für die Bewerbung.

Heidi Klum verrät: So sollte die Bewerbung aussehen

Anlässlich ihrer Ankündigung veranstaltet die 50-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal jetzt eine Fragerunde. Viele Fans interessieren sich natürlich brennend dafür, was sie bei der GNTM-Bewerbung alles beachten sollten. Neben einigen Fotos wünscht sich Heidi Klum auch ein Video von den Bewerbern und Bewerberinnen. "Das Video muss nicht unbedingt lang sein, aber es wäre schön, wenn ihr mir vielleicht eine kleine Geschichte erzählen würdet", führt sie weiter aus. Am besten sollte man sich ganz natürlich zeigen. Filter sind dementsprechend tabu:

Ich bin selber ein großer Fan von Filtern, aber ich würde euch wirklich gerne in echt sehen, so wie ihr ausseht. Heidi Klum, , 2023

Auch bei den Fotos, die die potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen in ihrer Bewerbung mitschicken sollen, legt Heidi Klum viel Wert auf Natürlichkeit. "Ihr braucht euch echt nicht auftakeln! Ich möchte wirklich sehen, wie du aussiehst - auf die natürlichste Art und Weise", stellt sie klar.

Offenbar will die GNTM-Chefin die neue Staffel noch diverser gestalten. Auf die Frage, ob auch kräftigere Männer bei der Castingshow mitmachen können, meint die 50-Jährige: "Na absolut! Ich möchte euch alle gerne kennenlernen."

Allzu viel Zeit haben die GNTM-Fans aber nicht, um sich zu bewerben. Wie Heidi in ihrer Story anteasert, beginnen die Dreharbeiten für die 19. Staffel noch in diesem Jahr.

Das sollten die Bewerber:innen beim Casting beachten

Auch beim Casting gibt es einige Dinge, die der GNTM-Jurorin besonders wichtig sind. In ihrer Instagram-Story erklärt die 50-Jährige, dass das richtige Outfit für sie eine große Rolle spielt.

Ich würde auf jeden Fall etwas Figurbetontes wählen. Heidi Klum, , 2023

Egal ob enge Jeans oder Mini-Skirt mit Crop Top - Hauptsache, die Figur kommt in dem Outfit gut zur Geltung und man fühlt sich wohl. "Und es wäre schön zu sehen, dass du gut laufen kannst - auch in hohen Schuhen", meint die 50-Jährige abschließend.