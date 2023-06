Heidi Klum, Lady Gaga, Rebecca Mir und Co. ungeschminkt: SO sehen die Stars ganz ohne Make-up aus

Makellose Perfektion ist in Zeiten von Instagram Programm. Mit Make-up, Haarstyling und Beautyfilter optimieren sich ohnehin schon schöne Menschen und kaschieren dabei kleinste Fältchen, Hautunreinheiten oder Sommersprossen. Doch damit machen jetzt viele Stars und Influencer Schluss und zeigen sich auf Fotos ungeschminkt: Authentisch, ehrlich und natürlich schön. Welche Stars sich schon ganz ohne Make-up, Retusche und künstliche Wimpern gezeigt haben, gibt es hier zu sehen.

Anzeige

Heidi Klum ungeschminkt

Dass Models auch ohne Make-up eine Augenweide sind, beweist Heidi Klum, die sich regelmäßig ungeschminkt und in lässigen Freizeitlooks präsentiert. Genauso freizügig wie bei ihren Outfits, zeigt sich die selbstbewusste "Germany's Next Topmodel"-Chefin beim Make-up - und lässt dann eben einfach mal mehr weg. Dazu veröffentlicht Heidi Klum oft Videos, auf denen sie sich anfangs ungeschminkt zeigt und dann nach und nach von Stylisten und Visagisten aufgehübscht wird. Herrlich ehrlich und schön anzusehen.

Das könnte dich auch interessieren: Dein Sternzeichen ist Zwilling? Dann hast du DIESE Gemeinsamkeiten mit Heidi Klum! Topmodel Heidi Klum hält sich für ihren Traumbody übrigens an einige Ernährungs-Regeln. Und: Aus diesem Grund stellt Heidi Klum bei Instagram die Kommentare aus!

Anzeige

Anzeige

Die ungeschminkte Wahrheit bei GNTM Joyn Natürlich schön! Heidis Topmodels von ihrer besten Seite Legendäre Umstylings und spektakuläre Shootings bei Heidi Klum: Registriere dich hier bei Joyn und streame alle Staffeln per Video on Demand.

Halle Berry ungeschminkt

Sie ist einfach eine atemberaubende Natur-Schönheit – daher verzichtet Superstar Halle Berry sogar bei öffentlichen Events auf Schminke und zeigt sich fast komplett ohne Augen-Make-up. Auf Instagram können wir die Schauspielerin des Öfteren mit dem Nude-Look im Gesicht bewundern – die Über-Fünfzigjährige braucht die Hilfsmittelchen schlicht nicht.

Anzeige

Lady Gaga ungeschminkt

Normalerweise zeigt sie sich exzentrisch geschminkt und extravagant inszeniert in Musikvideos, bei Auftritten, auf Fotos oder Instagram – aber sie kann auch ganz normal. Und dabei kann sich Lady Gaga auch ohne Make-up sehen lassen, Stefani Joanne Angelina Germanotta (wie Gaga eigentlich heißt) ganz pur und wunderschön.

Anzeige

Anzeige

Naomi Watts ungeschminkt

Naomi Watts kennt man als strahlend schöne Schauspielerin von Filmpremieren, Galas und Preisverleihungen – perfekt geschminkt und gestylt. Privat mag es die Britin aber am liebsten natürlich. Sie zählt sogar zu der Minderheit in Hollywood, die bewusst auf Verjüngungsspritzen beim Beauty-Doc verzichtet. Naomi Watts steht zu ihren Fältchen und strahlt selbstbewusst und Make-up-frei in jede Paparazzi-Kamera. Was für ein schönes Vorbild.

Adele ungeschminkt

Bildhübsch, berühmt und auf der Bühne immer perfekt geschminkt: Megastar Adele mag sich aber auch ganz natürlich. Privat trägt die Sängerin kaum Make-up und immer öfter auch auf Instagram-Fotos. Kein ikonischer Lidstrich, kein Concealer, dafür Adele ganz pur, mit Fältchen, kleinen Makeln und strahlend schön.

Demi Moore ungeschminkt

Der Natur nachgeholfen hat sie nicht nur einmal: Im Laufe ihrer Karriere war Demi Moore immer sehr auf ihr Äußeres bedacht, mittlerweile steht sie selbstbewusst zu ihren Schönheitsoperationen und Besuchen beim Beauty-Doc. Umso erfreulicher, dass die dreifache Mutter jetzt auch mal auf Natürlichkeit pur setzt. Auf Instagram zeigt sich das Schauspielern völlig ungeschminkt und mit Mimik-Fältchen auf der Stirn – und es steht ihr ausgezeichnet!

Wusstest du das? Stars wie Demi Moore kommen aus ärmlichen Verhältnissen und haben sich zu Weltstars hochgearbeitet!

Bella Hadid ungeschminkt

Bella Hadid ist mathematischen Berechnungen zufolge angeblich die schönste Frau der Welt. Wo auch immer man das Topmodel sieht – auf dem Laufsteg, in einer Kampagne oder auf Events – die Schwester von Gigi Hadid zieht mit ihrer Makellosigkeit alle Blicke auf sich. Dabei spielt Make-up sicher auch eine Rolle. Dass Bella Hadid aber auch ungeschminkt ein echter Hingucker ist, beweist sie mit ungeschönten Bildern auf Instagram, wo sie ganz ohne Schminke posiert.

Alicia Keys ungeschminkt

R&B-Superstar Alicia Keys feiert schon länger den No-Make-up-Trend. 2016 hat sich die Sängerin bereits "oben ohne" in die Öffentlichkeit getraut. Und gestand später: "Es war das stärkste, befreiendste und schönste Gefühl, das ich je empfunden habe", obwohl Alicia Keys zuvor quasi süchtig nach Mascara, Concealer & Co war. Aber ihre Botschaft war wichtiger, nämlich den gängigen Schönheitsidealen und -vorgaben zu trotzen. This girl is on fire!

Jessica Biel ungeschminkt

Wer so schön strahlt, braucht keine Schminke, um noch attraktiver zu wirken. Jessica Biels No-Make-up-Look auf ihrem Instagram-Kanal begeistert ihre Fans. Und das, obwohl die Frau von Superstar Justin Timberlake in der Öffentlichkeit immer makellos und 'überperfekt' wahrgenommen wird. Auch die Augenfältchen und Unebenheiten auf der Haut tun der Schönheit der Schauspielerin keinen Abbruch. #NoFilter #MoreFun.

Selena Gomez ungeschminkt

Egal ob auf den roten Teppichen, in Talk-Shows oder auf Social Media – Selena Gomez ist normalerweise immer perfekt gestylt unterwegs. Nun zeigt die Sängerin aber, dass es auch anders geht. Auf ihrem Instagram-Account beweist sie Anfang Februar mit einigen ungeschminkten Selfies, dass sie auch ohne Make-up ein echter Hingucker ist. Ihre 377 Millionen Follower sind begeistert – und wir auch!

Rihanna ungeschminkt

Rihanna gilt als eine der berühmtesten Sängerinnen der Welt und ist dafür bekannt, mega Outfits zu tragen und immer top gestylt auszusehen. Auf ihrem Instagram-Account findet man jedoch zwischen Fotoshootings für ein Magazincover und ihrer eigenen Dessous-Marke auch einige Posts, in denen sich Rihanna ungeschminkt zeigt. Hier teilt sie ihre Skincare Routine mit ihrer Beautymarke Fenty und setzt auf ihre natürliche Schönheit. Kommentare wie "so beautiful" sind hier keine Seltenheit – und das zurecht!

Leni Klum ungeschminkt

Leni Klum startet in der Fashion- und Beautywelt gerade so richtig durch. Nicht nur mit ihren Frisuren und Styles zieht sie alle Blicke auf sich. Auch mit ihren ungeschminkten und natürlichen Posts begeistert sie ihre Community. Als Vorbild nimmt sie wahrscheinlich ihre Mama Heidi Klum, denn sie zeigt sich auch gerne ohne Make-up auf Social Media. Wie sagt man so schön: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Kim Kardashian ungeschminkt

Dass Kim Kardashian viele Besuche beim Beauty-Doc hinter sich hat, ist mittlerweile nicht zu übersehen. Zwischen vielen inszenierten und bearbeiteten Posts zeigt sich die Unternehmerin aber auch mal ungeschminkt. Anlässlich ihres Zahnarztbesuchs teilte sie ein Selfie ohne Make-up und ohne Filter – zur Freude ihrer 351 Mio. Follower. Sie kommentierten, dass es schön sei, Kims Haut ohne Make-up und Filter zu sehen.

Camila Cabello ungeschminkt

Sie ist einfach eine Naturschönheit. Sängerin Camila Cabello steht schon lange offen zu ihren Kurven und ihrem Körper. Deshalb ist es für sie auch kein Problem, sich auf ihrem Instagram-Kanal ungeschminkt zu zeigen. Ihre Fans sind davon mehr als begeistert und feiern sie dafür. Es muss eben nicht immer ein glänzender Lippenstift sein...

Rebecca Mir ungeschminkt

Rebecca Mir gewährt auf Instagram fast täglich Einblicke in ihr Privatleben. Egal ob Pärchenfotos mit ihrem Mann Massimo Sinató oder Bilder mit dem gemeinsamen Sohn – die "taff"-Moderatorin lässt ihre 1 Millionen Follower (Stand: 11.04.2023, 15:20 Uhr) stets an ihrem Alltag teilhaben. Nun zieht die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin die Aufmerksamkeit aber mit einem ganz besonderen Posting auf sich. Rebecca Mir zeigt sich komplett ungeschminkt – und die Fans sind begeistert. "Schönheit pur. Du bist einfach nur ein Traum und hast eine Hammer-Ausstrahlung. Einfach zum Dahinschmelzen" und "Mit Make-up oder ohne – eine wunderschöne, selbstbewusste junge Frau", schwärmen etwa zwei Fans in den Kommentaren.

Sylvie Meis ungeschminkt

Auch Sylvie Meis beweist jetzt bei Instagram, dass sie auch ohne Make-up wunderschön ist. Auf ihrem Account postet sie ein Video, in dem sie sich zunächst ungeschminkt zeigt. In einer weiteren Sequenz ist sie dann mit Make-up zu sehen. In den Kommentaren melden sich zahlreiche Fans zu Wort, die finden, dass die TV-Moderatorin überhaupt kein Make-up braucht. "Für mich definitiv ohne" und "Ohne Make-up bist du einfach wunderschön", schwärmen nur zwei Nutzer:innen in den Kommentaren.