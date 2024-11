Heidi Klum schießt zurück: Ihre Antwort auf die Kritik zur Altersdifferenz mit Tom Kaulitz

Im Mai 2018 machten Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Beziehung öffentlich. Im August 2019 folgte die Traumhochzeit. Immer wieder zeigt die GNTM-Jurorin in den sozialen Medien, wie glücklich sie mit dem Musiker ist. Doch für ihre Liebe bekommen die beiden auch viel Kritik. Immerhin trennt sie ein Altersunterschied von 16 Jahren. Was hält Heidi davon?

Das sagt Heidi Klum zu den Hate-Kommentaren

Im Gespräch mit "The Times" erzählte die 51-Jährige jetzt, dass sie immer wieder wegen des Altersunterschieds zu ihrem Ehemann öffentlich angefeindet wird. Die gehässigen Kommentare im Netz können Heidi aber überhaupt nichts anhaben, wie sie im Interview deutlich macht. "Ich habe eine harte Schale. Ich kann den Lärm ausschalten, wenn ich nach Hause komme, die Tür schließe und mit den Kindern grille", stellt sie klar.

Das Topmodel selbst nehme den Altersunterschied im Alltag kaum wahr. Es gebe nur hin und wieder mal lustige Situationen, in denen sie bemerkt, dass Tom ein paar Jahre jünger ist. "Manchmal muss er die Speisekarte beim Abendessen lesen oder ich muss ein Foto machen und hineinzoomen, wenn ich meine Lesebrille vergesse, aber wir scherzen darüber", plaudert sie aus.

Dass Tom Kaulitz von vielen Fans und Medien immer wieder als Heidis "Toyboy" (zu Deutsch: "jugendlicher Liebhaber") bezeichnet wird, findet die GNTM-Chefin aber überhaupt nicht in Ordnung.

Heidi Klum spricht über ihr Sexleben

Gegenüber "The Times" verriet Heidi Klum zudem ein paar intime Details über ihr Sexleben. Als sie gefragt wurde, was denn ihre liebste Sportart sei, antwortete sie: "Sport en chambre ist meine Lieblingsübung - auf Französisch klingt es besser." "Sport en chambre" bedeutet übersetzt so viel wie "Bettsport". Und davon scheint es einigen zu geben, denn sie schwärmt immer wieder vom Sex mit Tom.

Bereits Anfang des Jahres hatte die GNTM-Chefin im US-Podcast "Call Her Daddy" über ihr Sexleben gesprochen. Damals erzählte sie offen, dass sie eine hohe Libido und gerne "stundenlang Sex" mit Tom habe. "Ich glaube, es ist für die Frau einfacher als für den Mann, also muss der Mann viel Ausdauer haben, das ist das Wichtigste", sagte sie. Tom habe jedoch keine Probleme, mit Heidi mitzuhalten.