Heidi Klum sendet sexy Urlaubsgrüße im Bikini: HIER zeigt die GNTM-Chefin ihren trainierten Body!

Heidi Klum gönnt sich aktuell eine Auszeit mit ihrer Familie auf der italienischen Insel Capri. Ihre Instagram-Follower:innen lässt die GNTM-Chefin regelmäßig am Sommerurlaub mit ihren Kindern und ihrem Ehemann Tom Kaulitz teilhaben. Einige Aufnahmen des Topmodels sorgen nun aber für besonders viel Aufmerksamkeit: Auf den Bildern begeistert sie ihre Fans mit einem knappen String-Bikini!

Heidi Klum präsentiert ihre Hammer-Figur im Bikini

Auf ihrem Instagram-Kanal postet Heidi Klum jetzt mehrere Aufnahmen, die sie am Meer zeigen. In einem Clip läuft die GNTM-Chefjurorin die Treppen zum Meer hinunter und blickt lasziv in die Kamera, während sie sich verführerisch durch die Haare fährt. Dabei trägt Heidi einen braunen String-Bikini, der ihren durchtrainierten Körper perfekt zur Geltung bringt. Passend zu den sexy Urlaubsgrüßen unterlegt die 50-Jährige den Beitrag mit dem Song "telepatía" von Kali Uchis.

Wie sehr ihr die Auszeit guttut, macht die stolze Mutter in der Bildunterschrift deutlich: Sie teilt unter anderem ein Herz- und ein Herzaugen-Emoji und verlinkt zusätzlich das Instagram-Profil ihres Ehemanns Tom Kaulitz, der das Video wohl aufgenommen hat.

In einer weiteren Aufnahme präsentiert Heidi einmal mehr ihre tolle Figur: Auf dem Bild ist sie mit zwei ihrer Kinder von hinten zu sehen. Die drei blicken auf dem Foto der Sonne entgegen, während eine kleine Jacht über das Wasser schippert. Dabei gewährt die Schönheit ihren Fans einen Blick auf ihren knackigen Po.

Hier zeigt Heidi Klum ihr Dekolleté

Nach den beiden Aufnahmen im String-Bikini postet Heidi Klum noch ein weiteres Video, das sie am Strand zeigt. In dem Clip filmt die 50-Jährige zuerst ihr ungeschminktes Gesicht, bevor sie mit der Kamera dann ein wenig nach unten schwenkt und ihre Fans ihr Dekolleté im Bikini-Oberteil mit Blümchenmuster bewundern können.

Fest steht: Egal ob auf dem Laufsteg oder im Familienurlaub auf Capri - Heidi Klum sieht einfach immer top aus!