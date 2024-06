Heidi Klum über ihre Ehe mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz: "Ich habe Doppel-Glück gehabt"

Heidi Klum (50) ist einer der bekanntesten Stars in Deutschland und weltweit beliebt und erfolgreich. Privat hat sie mit ihrem dritten Ehemann Tom Kaulitz (34) das große Glück gefunden. Und das sogar im "Doppelpack", wie sie im Interview verriet.

"Ich habe Doppel-Glück gehabt", verriet die GNTM-Chefin im Interview, das sie RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60) am Rande der Filmfestspiele von Cannes gab. "Denn ich habe zwei tolle Männer." Sie meinte damit ihren Mann Tom Kaulitz und seinen Zwillingsbruder, Tokio-Hotel-Frontmann Bill. "Macht ihr denn viel zu dritt?", wollte Ludowig wissen und Heidi antwortete: "Ja, sehr viel."

Das hat nicht nur mit dem sehr engen Verhältnis der Zwillingsbrüder zu tun, sondern auch damit, dass Bill und Heidi sich super verstehen und vor allem ähnlich ticken.

Heidi Klum genießt das Leben im "Dreierpack"

Tom und Bill Kaulitz sind eine Einheit. In einem Interview verriet Bill kürzlich, dass er sich viel mehr Sorgen um Tom mache als um sich selbst, und dass es "das Schlimmste" wäre, wenn Tom etwas zustoßen würde. Auch deshalb gibt es die Klum-Kaulitzes oft als Dreiergespann. Im Interview erklärte Heidi: "Die beiden sind sehr eng zueinander. Bill wohnt auch nah bei uns und wir gehen viel in Urlaub zusammen."

Sie erklärt sich die Top-Chemie im Trio so:

Mein Mann hat seinen Bruder als Frau geheiratet: mich! Heidi Klum, Mai 2024

Heidi Klum: "Bill und ich sind uns sehr ähnlich"

"BIll und ich sind uns eigentlich ähnlicher", erklärte sie der relativ verblüfften Ludowig. "Wir sind beide so das Show-Pony, ziehen verrückte Sachen an, sind experimentierfreudig. Tom ist immer eher so ein bisschen im Hintergrund, der mag das gar nicht so gern."

Dafür liebt er Heidis Outfits. Jedenfalls, wenn sie kurze Röcke anhat. Je kürzer die Röcke, je höher die Schuhe, desto happier sei Tom. Heidi: "Das liebt mein Mann."