Heidi Klum verrät ihre Weihnachtspläne: So wird das erste Fest ohne die Kinder

Tom und Bill Kaulitz hatten schon angekündigt, dass das Weihnachtsfest vorverlegt wird. Jetzt verrät Heidi Klum, was sie und Ehemann Tom an den eigentlichen Festtagen vorhaben.

Anzeige

Heidi Klum (50) genießt die kommenden Festtage offenbar alleine mit Ehemann Tom Kaulitz (34). Auf die Frage, wie sie Weihnachten und Silvester verbringen werde, antwortete die 50-Jährige einem Follower in einer Instagram-Story mit einem kleinen Seufzer: "Dieses Jahr zum allerersten Mal ohne meine Kinder."

Das Topmodel fügte dann hinzu: "Dieses Jahr verbringe ich Weihnachten und Silvester nur mit meinem Mann ganz alleine." Sie freue sich "aber auch ein bisschen darauf". Auf eine weitere Frage zu ihrem Weihnachtsfest konkretisierte sie später noch: "Ich werde einen romantischen Strandurlaub machen mit meinem Mann."

Familienfest wird vorgezogen

Dass es dieses Jahr zumindest an den Weihnachtsfeiertagen kein großes Familienfest wird, hat auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill bereits verraten. Im Interview mit RTL erzählten die Musiker der Band Tokio Hotel in der vergangenen Woche, dass Tom, Heidi Klum und ihre Kinder in diesem Jahr Weihnachten vorziehen. "Wir feiern zum Beispiel dieses Jahr bei uns Weihnachten zehn Tage früher", so Tom. Sein Bruder Bill, der traditionell auch mit in Los Angeles feiert, ist davon offenbar nicht so begeistert. "Das finde ich nicht schön [...] Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: 'Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr'." So passe es besser in die vollen Terminkalender.

Anzeige

Anzeige

Große Patchworkfamilie im Hause Klum

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchworkfamilie. Sie brachte vier Kinder mit in die Ehe: die Töchter Leni (19) und Lou (14) sowie die Söhne Henry (18) und Johan (16). Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore (73). Zum Zeitpunkt von Lenis Geburt war das Model mit Sänger Seal (60) liiert. Gemeinsam mit ihm hat sie die drei weiteren Kinder bekommen. 2012 gaben Klum und Seal die Trennung bekannt.