Heidi Klum verzaubert bei den Kids Choice Awards mit DIESEM Outfit - doch von Tom fehlt jede Spur

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum besuchte am Wochenende die Preisverleihung des Kids Choice Awards.

Auf dem roten Teppich begeistert das Topmodel mit ihrem herzigen Look.

Am 04. März wurden in Los Angeles die diesjährigen Kids Choice Awards verliehen. Vor der Preisverleihung hatten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, für ihre liebsten Nominierten abzustimmen. Auch Topmodel Heidi Klum war für einen Award nominiert. Bei ihrem bezaubernden Auftritt auf dem roten Teppich wurde dieser jedoch kurz zur Nebensache!

Herz-Outfit: So romantisch zeigt sich Heidi Klum auf dem roten Teppich

Topmodel Heidi Klum besuchte am vergangenen Wochenende die Verleihung eines Fernsehpreises. Auf dem roten Teppich der Kids Choice Awards machte die 49-Jährige dabei auch ohne Begleitung eine fantastische Figur. Ihr Ehemann Tom Kaulitz, der sich sonst auf roten Teppichen häufig an der Seite des Topmodels befindet, war nicht mit zu der Preisverleihung erschienen. Doch auch ohne Mann an ihrer Seite sorgte besonders Heidis Outfit für ein modisches Highlight am Abend.

Der besondere Look der "America's Got Talent"-Jurorin bestand aus einem schwarzen Bustier mit passendem Minirock. Die Kleidungsstücke waren dabei mit aufgedruckten rot-weißen Gänseblümchen sowie Herzen bedruckt. Der Dress der Mode-Marke Moschino besticht zudem durch ein romantisches Detail: Zwei aufblasbare rote Herzen auf Brust- und Schritthöhe.

Das italienische Modehaus Moschino ist für verspielte und auffällige Kreationen bekannt. Um den Look vollständig in Szene zu setzen, trägt Heidi zudem passende High Heels, eine Handtasche sowie rote Herzohrringe. Mit der modischen Liebeserklärung verzauberte das Topmodel sicher nicht nur die Fotografen vor Ort, sondern ganz bestimmt auch ihre Fans.

Nominiert in der Kategorie "Lieblings-Reality-Show": Heidi Klum bei den Kids Choice Awards

Bereits seit der achten Staffel sitzt das deutsche Topmodel Heidi Klum in der Jury von "America's Got Talent" und sucht jährlich nach neuen Talenten in den Staaten. Nun war der TV-Talentwettbewerb bei den Kids Choice Awards in der Kategorie "Lieblings-Reality-Show" nominiert. Neben AGT waren fünf weitere Shows nominiert:

MasterChef Junior

America's Funniest Home Videos

American Ninja Warrior

America's Got Talent

The Masked Singer

Der Boden ist Lava

Auch wenn Heidi Klum am Abend der Verleihung durch ihr modisches Händchen punkten konnte, musste sich die 49-Jährige beim Award schlussendlich geschlagen geben. Die Kinder und Jugendlichen stimmten vermehrt für die TV-Show "MasterChef Junior", ein Koch-Wettbewerb für Kinder zwischen acht und dreizehn Jahren.

Kids Choice Awards: Das sind die Preisträger des Abends

In insgesamt über 20 Kategorien wurden am Samstag, den 04. März 2023 die diesjährigen Gewinner der Kids Choice Awards in Los Angeles geehrt. Der absolute Abräumer des Abends war dabei Popsänger Harry Styles. Der 29-Jährige gewann insgesamt drei Preise in den Kategorien "Lieblings-Sänger", "Global Music Star" und "Lieblings-Lied" mit seinem Hit "As It Was".

Zur "Lieblings-Sängerin" wurde Superstar Taylor Swift gekürt. Ihr Album "Midnights" ergatterte zudem den beliebten Award für das "Lieblings-Album" des Jahres. Den Preis für die beliebteste Band konnte hingegen die südkoreanische Boygroup BTS abräumen.