Heidi Klum: Wichtiger Ratschlag für ihre Kindern

Seit sie sich 1992 im Wettbewerb "Model '92" gegen 25.000 Konkurrentinnen durchsetzte, ist Heidi Klum (50) im Model-Business erfolgreich wie kaum eine andere. Im Interview verriet sie, was sie ihren Kindern als "Wichtigstes" mit auf den Lebensweg gibt.

"Es war auch damals ein Fischbecken. Und es gab nicht nur süße, sondern auch Haie." So blickte Heidi Klum in einem Interview mit dem Berliner Radiosender "Jam FM" auf ihren Karrierestart vor über 20 Jahren zurück. Es mag sich viel geändert haben, seitdem sie damals als 18-Jährige den von Thomas Gottschalk moderierten Model-Contest gewann und danach die Welt der Magazincover und Laufstege eroberte. Manches aber auch nicht.

Was gibt sie ihren vier Kindern als wichtigsten Tipp mit auf den Weg? Vor allem ihrer ältesten Tochter Leni (19), die ihr im Model-Business bereits erfolgreich nacheifert? Im Interview mit Savannah Brandt verriet sie es.

Heidi Klum: "Man muss aufpassen in dem Job"

"Es war nicht immer einfach", sagte Heidi Klum in der Rückschau. "Man muss schon aufpassen in diesem Job, aber das mussten und müssen Frauen auch in anderen Jobs." Für sie wurde wichtig, was ihr Vater und ihre Mutter mitgegeben hatten:

Meine Eltern haben mir beigebracht, richtig von falsch zu unterscheiden und auch mal den Mund aufzumachen und auch mal Nein zu sagen. Heidi Klum , 2024

Das seien auch im Modeljob Dinge, die "ich auch meiner Tochter mitgebe: Wenn dir was nicht gefällt, ist es okay, Nein zu sagen." Heidi Klum meinte, als Frau wolle man oft "pleasen", also gefallen, andere zufriedenstellen. "Man will Ja sagen und alles richtig machen", damit die Person gegenüber glücklich und zufrieden sei. "Aber es ist okay für Frauen, nein zu sagen, wenn sie was nicht machen wollen."

GNTM-Chefin: "Lass dich nicht einlullen"

"Das ist das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgebe: Lass dich nicht einlullen, du bist niemandem was schuldig. Sag Nein, wenn dir was nicht gefällt."

Heidi Klum hat vier Kinder. Während einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore wurde sie schwanger und brachte 2004 in New York ihre Tochter Leni zur Welt. 2005 heiratete sie den Sänger Seal. Ihm schenkte sie die Söhne Henry Günther Ademola Dashtu (18) und Johan Riley Fyodor Taiwo (17) sowie Tochter Lou (14).