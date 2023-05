Heidi Klum wird 50! Die GNTM-Jurorin überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem sexy Foto

Das Wichtigste in Kürze Für Heidi Klum steht bald ein ganz besonderes Ereignis an: Sie wird am 1. Juni 50 Jahre alt!

Wie sehr sich die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin auf ihren Geburtstag freut, verdeutlicht sie jetzt bei Instagram Alle Infos dazu erfährst du hier.

Anzeige

Heidi Klum erobert schon seit ihrem 18. Lebensjahr die Laufstege der Welt und ist mittlerweile nicht mehr aus der Fashionbranche wegzudenken. Egal ob als Jurorin bei "Germany's Next Topmodel" und "America's Got Talent" oder als Unternehmerin, sie beweist regelmäßig, wie talentiert sie ist. Am 1. Juni wird Heidi 50 Jahre alt - und die Vorfreude ist groß, wie sie nun bei Instagram zeigt.

So sexy fiebert Heidi Klum auf ihren 50. Geburtstag hin

Auf ihrem Instagram-Account verdeutlicht die"Germany's Next Topmodel"-Jurorin nun, wie sehr sie sich auf ihren anstehenden Geburtstag freut. Sie veröffentlicht eine ganze Reihe von Fotos, auf denen sie auf einer Fensterbank über einer Badewanne sitzt und lediglich einen Bademantel trägt. Da der Bademantel ihr locker über die Schultern fällt, wird ihr Dekolleté dabei gekonnt in Szene gesetzt. Doch damit nicht genug: Heidi Klum teilt noch ein weiteres Foto, auf dem sie nackt im Bett liegt und ihren Körper lediglich mit der Tüte eines Lieferdienstes verdeckt. Als Fotografen gibt die 49-Jährige in dem Posting ihren Ehemann Tom Kaulitz an. Zu ihrem sexy Posting schreibt sie:

Einen Monat bis zu meiner großen 50! Heidi Klum, , 2023

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie Heidi Klum ihren 50. Geburtstag verbringen wird, hat sie bisher noch nicht verraten. In einer Folge der "Jennifer Hudson Show" gab die Schönheit aber Anfang Februar preis, dass sie sich von ihrem Ehemann Tom Kaulitz eine große Party wünscht. Nachdem sie es in den vergangenen Jahren eher ruhiger angehen ließ, will die 49-Jährige es dieses Jahr so richtig krachen lassen. "50 ist eine ziemlich große Zahl", stellte sie im Interview klar. Und weiter: "Ich habe meinem Mann gesagt, dass er sich besser darum kümmert, dass es gut wird."

Anzeige

Anzeige

Heidis 50. Geburtstag wird bei ProSieben gebührend gefeiert

Wer bei Heidi Klums großer Party alles dabei sein wird, ist bislang noch unklar. Auch wo die Feierlichkeiten stattfinden, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Auf ProSieben findet zu Ehren des Supermodels ein Heidi-Klum-Tag statt! Was das bedeutet? Am 1. Juni zeigt der Sender live im TV und auf Joyn ab 13:10 Uhr die drei besten Umstylings aus den vergangenen 18 GNTM-Staffeln. Danach läuft ab 19:10 Uhr die Sondersendung "Happy Birthday, Heidi", die sich rund um die bisherigen Highlights ihres Lebens dreht. Um 20:15 Uhr folgt dann wie gewohnt die neue Folge "Germany's Next Topmodel".