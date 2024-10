Heidi Klum zeigt einen Look: Hier sieht die GNTM-Chefin Bill Kaulitz zum Verwechseln ähnlich

Heidi Klum ist zurück auf dem Laufsteg! Auf der Pariser Fashion Week feierte die GNTM-Chefin vor wenigen Tagen ihr Catwalk-Comeback. Doch nicht nur ihre Walks sorgten für Aufmerksamkeit. Auch ihre Looks werden jetzt im Netz heiß diskutiert. Der Grund? Viele Fans erinnert Heidis Look an ihren Schwager Bill!