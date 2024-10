Heidi Klums Halloween-Party: Zeigt Bill Kaulitz erstmals seinen neuen Partner?

Normalerweise gibt es bei Heidi Klums traditioneller Halloween-Party in New York nur einen Star - die Gastgeberin und GNTM-Chefin selbst. Diesmal könnte ihr aber ausgerechnet Schwager Bill Kaulitz die Show stehlen: Denn vielleicht stellt er bei der Verkleidungsparty seinen neuen Lebensgefährten vor?!

Bill Kaulitz in Aktion: "The Voice of Germany"