Heino: Erstes Weihnachten ohne seine Hannelore! So verbringt er jetzt die Weihnachtszeit 

Nach 50 gemeinsamen Jahren steht für Sänger Heino (85) das erste Weihnachtsfest ohne seine Hannelore (1942-2023) an. Er wirkt tapfer, wenn er seine Pläne für Heiligabend im Magazin "Bunte" preisgibt. Er verbringe das Fest "im Sinne und in Gedanken an meine Hannelore bei meinem Manager", erklärte er. "Am 23. Dezember gehen wir zu Hannelore auf den Friedhof. Heiligabend schlagen wir einen Christbaum. Dann werden wir ihn gemeinsam schmücken und Weihnachtslieder singen." Zu essen gibt es Pute, selbst gemachtes Rotkraut und Knödel.

Anzeige

Heinos einziger Weihnachtswunsch

Wünsche habe Heino schon lange keine mehr, Hannelore habe ihm immer alle Wünsche von den Augen abgelesen und erfüllt. "Wenn ich aber einen Wunsch hätte - dann natürlich, dass Hannelore wieder da wäre. Ich hoffe, sie schläft in Frieden. Und dort, wo sie jetzt ist, wird sie mich eines Tages auch erwarten. Das ist mein einziger Wunsch", sagt er und fügt hinzu: "Mit meiner Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben."

Anzeige

Anzeige

Hannelore starb vor sechs Wochen

Hannelore Kramm war am 8. November im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Kitzbühel gestorben. Das Paar war 44 Jahre lang verheiratet und nahezu unzertrennlich. Doch in ihren letzten Stunden konnte der Sänger nicht bei seiner geliebten Frau sein. Die schreckliche Nachricht erreichte Heino, als er zur Aufzeichnung einer TV-Show in Berlin war.

Eine Woche später wurde Hannelores Tod öffentlich gemacht. "Heino und wir alle sind in tiefer Trauer", erklärte sein Manager damals. Er erläuterte auch, warum der Tod erst später bekannt gegeben wurde: "Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können." Hannelore habe einen sogenannten Sekunden-Tod durch plötzlichen Herzstillstand erlitten. Heino tröste sich damit, dass sie keine Schmerzen erleiden musste.

Das Paar lernte sich 1972 bei der Miss-Austria-Wahl in Kitzbühel kennen, 1979 folgte die Hochzeit. Es war Heinos dritte Ehe. Hannelore begleitete ihn zu vielen Terminen und Auftritten. Gemeinsame Kinder haben sie nicht.