Heinz Hoenig: Nach der Speiseröhren-OP geht es ihm den "Umständen entsprechend gut"

Nach einer lebensrettenden Speiseröhren-OP ist Schauspieler Heinz Hoenig (72) wieder bei Bewusstsein. Wie ergeht es dem Schauspieler nach dem Eingriff?

Anzeige

Lust auf mehr von Heinz Hoenig?

➡ Schau ihn dir in der ersten Staffel "The Masked Singer" jetzt auf Joyn an.

Nach seiner Speiseröhren-OP ist der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig wieder bei Bewusstsein. Das hat Hoenigs Management am Dienstag (14. Mai) gegenüber RTL bestätigt. Dem 72-Jährigen gehe es im Anschluss an die lebensrettende Operation am Montag, dem 13. Mai, den Umständen entsprechend gut.

Im Clip: Nach lebensnotwendiger OP: Heinz Hoenigs Frau meldet sich nach Eingriff

Anzeige

Anzeige

Heinz Hoenig nach OP aufgewacht: Ehefrau Annika Hoenig war an seiner Seite

Trotz dieser positiven Neuigkeiten soll sich Hoenig noch in einer sensiblen Phase befinden, erklärte seine Managerin Birgit Fischer-Höper. Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39), die sich erst gestern im Anschluss an den Eingriff auf Instagram gemeldet hatte, sei beim Aufwachen des Darstellers wie geplant an seiner Seite gewesen.



Gestern hatte die 39-Jährige in einer Instagram-Story berichtet, dass ihr Mann noch nicht wieder aus der Narkose erwacht sei. Doch sie "sehne den Moment herbei, ihm wieder in seine blauen Augen sehen zu können".

Anzeige

Heinz Hoenig steht noch eine weitere OP bevor

Vor rund einer Woche hatte Kärsten-Hoenig der "Bild"-Zeitung erzählt, dass sich eine bakterielle Entzündung auf Hoenigs komplette Aorta ausgebreitet hatte. Dabei sei ein 2012 bei dem Schauspieler eingesetzter Stent beschädigt worden. Ihm wurde daraufhin ein neuer Stent eingesetzt. Zu allem Überfluss wurde jedoch auch ein Loch in seiner Speiseröhre entdeckt. Nach einigen Tagen holten die Ärzte ihn aus einem künstlichen Koma, damit er selbst eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen kann.



Hoenig entschied sich für die Operationen, von er die erste nun überstanden hat. Der OP an der Aorta wird sich der Star erst unterziehen können, nachdem er sich ausreichend von dem ersten schweren Eingriff erholt hat.