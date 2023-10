Helene Fischer ganz emotional: Darum flossen beim Tour-Abschluss 2023 die Tränen

Es war wie ein "Rausch": In Frankfurt beendete Helene Fischer (39) nach 71 ausverkauften Konzerten ihre Tournee "Rausch live". Zum Finale gab es Rosen und große Emotionen. Auf der Bühne flossen aber auch Tränen.

Selten hat ein Tour-Name besser gepasst: Helene Fischers Konzertreise "Rausch" verflog wirklich wie ein solcher. Zum Abschluss gab es, wie an jedem anderen der 70 Konzertabende zuvor, Standing Ovations des begeisterten Publikums im ausverkauften Haus. "Reißt die Halle ab", hatte ein Fan zuvor aufgerufen, und die 11.000 Fans in der Frankfurter Festhalle gaben sich alle Mühe. Aber es wurde nicht nur viel gejubelt und gelacht, es flossen auch Tränen. Vor allem, aber nicht nur, bei Helene.

Helene Fischer erstmals als verheiratete Mama auf Tournee

Es war eine ganz besondere Tour. Erstmals ging Helene als junge Mutter auf Konzertreise, nachdem sie am 18. Dezember 2021 ihre Tochter Nala zur Welt gebracht hatte. Eine Woche zuvor, am 11. Dezember, hatte Helene noch schnell und heimlich den Kindsvater, den Luftakrobaten Thomas Seitel (38), geheiratet. Da war das Album, das der Tour ihren Namen gab, gerade vier Monate auf dem Markt - und natürlich Nummer eins der Charts. Am 11. April schließlich hob sich in der Hamburger Barclays Arena der erste Vorhang zu "Rausch live".

Der "Rausch" begeisterte die Fans, sorgte bei Kritikern für Euphorie - und schien am 18. Juni vorbei. Ausgerechnet beim Stück "Wunden", dem siebten Song der Setlist, verletzte sich Helene Fischer bei einer Trapeznummer und schrammte sich an der Trapezstange die Nase auf. Fanvideos zeigten, was "Bild" als "Blutdrama" bezeichnete: Innerhalb weniger Sekunden ist Fischers Nase und das Dekolleté vom herabtropfenden Blut überströmt. Das Konzert wurde erst unter- und dann auf ärztliche Anweisung abgebrochen.

Helene Fischer: Strahlendes Comeback nach "Blutdrama"

Dass Helene Fischer mit ihrer gigantischen Show erst anderthalb Monate später zurückkehrte, hatte allerdings nichts mit der Verletzung, sondern schlicht mit einer bereits zuvor geplanten Tourpause zu tun. Natürlich kam sie für die Heilung der Nasenverletzung aber sehr zupass. Als sie am 25. August in der Kölner Lanxess Arena den zweiten Tourabschnitt anging, präsentierte sich die "Schlagerkönigin" wieder in Topform.

Schon auf der Zielgeraden ihrer gewaltigen Tournee zeigte sich Helene Fischer emotional. In München, der vorletzten Tourstation, leistete sie sich mit ihrer Band und den Artisten des sie begleitenden Cirque du Soleil einen Gag: Weil während der Fischer-Shows gleichzeitig das Oktoberfest stattfand, schlüpften alle Tourbeteiligten in Dirndl und Lederhosen. Im Video, das Fischer auf ihrem Instagram-Kanal postete, sangen alle im Backstagebereich "Atemlos durch die Nacht, bis die Lederhose kracht", danach traten alle in der Olympiahalle vor dem tobenden Publikum in Tracht auf.

Helene Fischer und Thomas Seitel weinen Hand in Hand

Am Ende gab es dann Tränen. Der Unfall, der sensationelle Erfolg, die Gedanken an Töchterchen Nala, die Strapazen, das Glück - das alles suchte sich auf der Bühne am letzten Abend seine Bahn. Und die Verehrung: Als Konzertveranstalter Marek Lieberberg Helene Fischer einen Strauß mit 71 Rosen überreichte ("Vielen Dank für 71-mal Glück und wundervolle Momente, tausend Dank für 800.000 Zuschauer!"), musste sich Helene Tränen der Rührung wegwischen. "Das hab ich nur euch zu verdanken", rief sie mit leicht zitternder Stimme ihren Fans zu.

Besonders emotional wurde eine gemeinsame Luftnummer mit ihrem Mann Thomas, wie ein anderes Fan-Video zeigte. Das Ehepaar tritt Hand in Hand, dem Titel des Liedes entsprechend, an den Bühnenrand und lässt sich vom Publikum feiern. Sie flüstern einander etwas zu, und Thomas muss tief durchatmen. Man sieht, dass beiden die Tränen in die Augen schießen. Sie winken ihren Fans zu und verbeugen sich, das Licht wird abgedimmt, sie umarmen einander und Thomas trägt seine Frau auf Armen zum Bühnenlift, wo sie gemeinsam im Bühnenuntergrund verschwinden.

Welch ein Abgang! Ganz großes Theater, bis zur letzten Sekunde.