Helene Fischer: Gefühlsausbruch auf der Bühne! Süße Aktion mit ihrem Freund Thomas Seitel

Das Wichtigste in Kürze Helene Fischer und Thomas Seitel sind seit 2018 offiziell ein Paar. Im Jahr 2021 kam ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt.

Ihre Beziehung halten die Sängerin und der Akrobat normalerweise aus der Öffentlichkeit raus. Auf ihrer Tour ließ Helene Fischer ihre Fans nun aber erstmals so richtig an ihrem Liebesglück teilhaben. Alle Infos dazu erfährst du hier.

Seit Mitte April steht Helene Fischer nach einer längeren Auszeit endlich wieder auf der Bühne. Bei ihrer Show in Hamburg sorgte sie nun für einen ganz besonderen Moment: Die Schlagersängerin und ihr Freund Thomas Seitel tauschten erstmals in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten miteinander aus!

Auf dieses Event fieberten ihre Fans schon lange hin: Seit Mitte April ist Helene Fischer mit ihrer neuen Show "Rausch" endlich wieder auf Tour. Bereits bei den ersten Konzerten gab es einige Überraschungen. Ihr Lebensgefährte Thomas Seitel wurde in die Shows eingebunden - und die Fans waren natürlich begeistert. Kein Wunder, schließlich hält die 38-Jährige ihre Beziehung normalerweise strikt aus der Öffentlichkeit raus. Beim Liebeslied "Hand in Hand" schwebten die beiden an Seilen in die Höhe und schauten sich dabei verliebt in die Augen, während künstlicher Regen über die Bühne prasselte. Nach dem Song umarmten sie sich innig und verließen die Bühne gemeinsam.

Helene Fischer und Thomas Seitel knutschen auf der Bühne

Am Samstag sorgten Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Show in Hamburg nun aber für einen ganz besonders intimen Moment. Sie umarmten sich nicht nur, sondern tauschten vor 12.000 Zuschauern auf der Bühne einen innigen Kuss aus!

Auf TikTok ging nach dem Konzert ein Clip von dem gemeinsamen Auftritt der beiden viral.

Die Fans schienen damit überhaupt nicht gerechnet zu haben, schließlich sind öffentliche Auftritte des Paares eine echte Seltenheit. "Kann nicht aufhören, das anzugucken" und "Der Auftritt der beiden war einfach nur wunderschön", schwärmen nur zwei von unzähligen TikTok-User:innen unter dem Clip. Ein weiterer Nutzer schreibt:

Endlich hat sie den Richtigen gefunden! Sie sind so ein süßes Paar. TikTok-Nutzer:in, , 2023

So begann die Liebesgeschichte von Helene Fischer und ihrem Thomas

Im Jahr 2017 lernte Helene Fischer den Akrobaten auf ihrer Tournee kennen. Die beiden traten gemeinsam auf - und offenbar funkte es direkt zwischen ihnen. 2018 machten sie ihr Liebesglück offiziell. Im Jahr 2021 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt - eine Tochter. Über ihren Familienalltag ist jedoch kaum etwas bekannt. Auch gemeinsame Auftritte mit ihrem Thomas meidet die Schlager-Ikone normalerweise. Umso größer war die Überraschung für viele Fans, als die beiden sich nun so innig auf der Bühne zeigten.

