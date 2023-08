Helene Fischer mit großer Überraschung: Sie feiert Bühnen-Comeback – mit Narbe auf der Nase

Schlagerstar Helene Fischer ist für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt. In diesem Jahr allerdings führten ihre akrobatischen Stunts bereits zweimal zu schlimmen Unfällen. Ein Grund, einen Gang herunterzuschalten? Nicht für die Sängerin: Am Samstag meldete sie sich in Gütersloh auf der Bühne zurück - und versteckte dabei ihre auffällige Gesichtsnarbe nicht.

Gerüchte bestätigten sich: Helene Fischer ist wieder da!

Wer am Samstag bei der 75-Jahre-Jubiläumsfeier des Küchen-Herstellers Nobilia als Haupt-Act auftreten würde, hatte man eigentlich geheim halten wollen. Doch die Gerüchteküche hatte heftig gebrodelt - und in diesem Fall richtig gelegen: Rund 10.000 Menschen (andere Quellen sprechen von 14.000) jubelten, als auf dem Werksgelände bei Gütersloh Schlagerqueen Helene Fischer (39) die Bühne betrat. Bekleidet mit einem figurbetonten, mit Rosen bedruckten Jumpsuit lieferte sie ein 90-Minuten-Hit-Feuerwerk.

Sichtbare Narbe zwischen den Augen

Es war der erste Auftritt der Sängerin seit dem Akrobatik-Unfall im Juni, bei dem sie ausgerechnet während des Songs "Wunden" gegen eine Trapezstange geknallt war. Erst hatte sie damals noch tapfer weitergesungen, dann aber einsehen müssen, dass die Blutung zu stark war. Das Konzert wurde abgebrochen.

Eine Narbe zwischen den Augen zeugt immer noch von dem dramatischen Bühnen-Crash. Helene Fischer hatte sie bei ihrem Comeback-Auftritt offenbar nicht überschminkt. Hier seht ihr das Bild von Helene bei ihrem Comeback.

Liebes-Statement: Helene Fischer trägt ihren Ehering auf der Bühne

Noch ein weiteres Detail war den Fans aufgefallen: An der rechten Hand der Schlagerkönigin funkelte ihr Ehering! Im Dezember 2021 hat die Ex-Freundin von Showmaster Florian Silbereisen (42) den Luftakrobaten Thomas Seitel (38) nach drei Jahren Beziehung geheiratet, im selben Monat wurden beide Eltern der kleinen Nala.

Schmuck zu tragen, kann bei Akrobatik-Einlagen gefährlich sein. In Gütersloh verzichtete Helene Fischer allerdings auf spektakuläre Stunts, sodass sie das Zeichen ihrer Liebe problemlos tragen konnte.

Freudige Ankündigung

Zu guter Letzt hatte die gebürtige Russin noch - mitten im Hochsommer - eine frohe Adventsbotschaft für ihre Fans: Offenbar soll ihre beliebte ZDF-Weihnachts-Show erneut produziert werden: "Die Chancen, dass meine Show dieses Jahr wieder stattfindet, stehen nicht schlecht. Ich freue mich sehr drauf."

Diese Frau haut so schnell eben nichts um.