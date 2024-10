Helmut Zierl hat geheiratet: Tatort-Star gibt überraschendes Liebes-Statement ab

"Ich wollte noch in meinen 60ern heiraten." So begründete Schauspieler Helmut Zierl (70) seine Hochzeit mit der 30 Jahren jüngeren Sabrina Böcker (40). Für beide ist es die zweite Ehe und sie war nach eigenen Worten gar nicht geplant.

Am 4. Oktober gab Helmut Zierl, bekannt aus zahllosen TV-Hits wie "Tatort", "Tisch und Bett", "Der Landarzt" oder "Die Inselärztin", der Sozialpädagogin Sabrina Böcker im Standesamt Trittau (Schleswig-Holstein) sein Ja-Wort. Danach wurde mit Familie und Freunden im "Vitalia Seehotel" in Bad Segeberg gefeiert.

Zuvor führten beide seit 2012 eine Fernbeziehung und "wilde Ehe". Dabei hätte es eigentlich auch bleiben sollen. Gegenüber "Bild" erklärte Zierl, wie es zum Sinneswandel kam und warum er seiner Sabrina dann doch noch einen Antrag machte: "In der ganzen Zeit ist Sabrina rund dreieinhalbmal um die Welt gereist, um mich bei meinem Wohnort in Lütjensee zu sehen. Da habe ich mir gesagt: Bei dieser Frau - das muss wahre Liebe sein. Die muss ich jetzt heiraten."

In erster Ehe war Helmut Zierl mit Dolly Dollar verheiratet

Beide waren bereits einmal verheiratet. 1988, Zierl war damals noch am Anfang seiner Karriere, heiratete er die Schauspielkollegin Christina Zierl, die damals noch unter ihrem Künstlernamen Dolly Dollar arbeitete. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. 2001 wurde die Ehe geschieden. Danach war Zierl zehn Jahre lang mit Serienstar Saskia Valencia liiert. Nach der Trennung lernte Zierl über gemeinsame Freunde Sabrina kennen und lieben.

Beide schwärmten schon in früheren Interviews voneinander. Sabrina etwa sagte: "Er ist ein zärtlicher, liebevoller Mann, ein Gentleman, er verwöhnt mich, ist aufmerksam, großzügig, charmant, wir lachen wahnsinnig viel. Bei uns passt es einfach." Zierl wiederum meinte glücklich: "Sie will mich nicht ändern oder umerziehen, wie ich es früher erlebt habe."

Die Ehe wird auch weiterhin eher eine "Fern-Ehe" bleiben, allerdings mit verstärkter räumlicher Annäherung. Zierl gegenüber "Bild": "Sabrina macht mehr Homeoffice jetzt, kann dadurch mehr Zeit bei mir verbringen." Der Altersunterschied ficht die beiden nicht an: "Dieses Thema kommt immer nur von außen auf uns zu, in unserem Leben spielt es keine Rolle. Wir lieben uns, wir sind glücklich. Nur das zählt."

Helmut Zierl, in Meldorf (Schleswig-Holstein) geboren, ist einer der bekanntesten und vielseitigsten deutschen Schauspieler und seit 1975 im Geschäft. Insgesamt notiert der Branchendienst "IMDb" 188 Rollen in Kino-, Fernsehfilm- und Serien-Produktionen, zudem spielte er seit 1975 an Theatern in Berlin, Hamburg, Leipzig und Stuttgart und nahm überdies etliche Hörspiele und Hörbücher auf. Zuletzt war er in dem Fernsehfilm "Ich will mein Glück zurück" zu sehen.

Auch auf Joyn gibt es Helmut Zierl zu sehen, in der Serie "Nachricht von Mama" und dem Fernsehfilm "Wie tauscht man seine Eltern um?".