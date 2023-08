Henry Cavill: Ausstieg bei "The Witcher" – DAS sagt sein Co-Star Anya Chalotra jetzt dazu!

Aus und vorbei. Jedenfalls für Henry Cavill (40) in der Rolle des Titelhelden Geralt von Riva in "The Witcher". Anya Chalotra (27) spielt in der Serie seine Weggefährtin Yennefer von Vengerberg - wie sie über seinen Ausstieg denkt und was sie über den neuen "The Witcher"-Star Liam Hemsworth sagt, erfährst du hier...

Anzeige

Anya Chalotra zeigt sich wehmütig. "Wir haben fünf Jahre damit verbracht, diese Reise gemeinsam zu unternehmen, und das war unglaublich", blickt die Yennefer-Darstellerin auf ihre gemeinsame Zeit mit Henry Cavill am Set von "The Witcher" zurück.

Sie sagt im Interview mit "Digital Spy" aber auch: "Irgendwann musste das Ende kommen."

Anya Chalotra: "Irgendwann musste das Ende kommen"

Nach drei Staffeln ist es nun so weit: "Wir hatten so eine wundervolle Zeit", rekapituliert die britische Schauspielerin mit Wehmut und Freude das gemeinsam Erlebte. Und: "Ich freue mich so für Henry", sagt sie in Anspielung auf dessen neue Projekte. Welche das sind, verriet sie indes nicht. Auch über die Gründe für Cavills Ausstieg wird noch immer spekuliert.

Chalotra schaut aber auch in die Zukunft, und zwar optimistisch. "Auch neue Leute in diese Reise einzubeziehen, auf der wir uns befinden, ist aufregend." Sie ist sich der besonderen Beziehung, die Yennefer und Geralt haben, bewusst. "Diese Chemie. Ja, ich weiß, dass ihre Beziehung den Menschen, die die Bücher von Andrzej Sapkowski lieben, sehr viel bedeutet. Sie ist auch einfach so komplex und in jeder Phase gibt es etwas anderes zu finden." Und jetzt beginne eben eine neue Phase, sagt Chalotra . "Ich meine, sie sind über 100 Jahre alt und lieben sich immer noch", lacht sie im Interview. "Da ist etwas Besonderes da."

Anzeige

Anzeige

Anya Chalotra glaubt an Liam Hemsworth: "Er wird brillant sein"

Das Besondere wird noch außergewöhnlicher, weil die Chemie auch mit dem "Neuen" stimmen muss. Liam Hemsworth (33), der kleine Bruder von "Thor"-Held Chris (42), steigt für Staffel vier als "Witcher" ein. Er bereitete sich intensiv vor, unterzog sich einem beinharten Fitnesstraining und verschlang die Romane von Sapkowski. Co-Star Joey Batey (34), der Ritterspron spielt, verriet: "Wir schicken uns in E-Mails unsere Lieblingszitate aus den Büchern."

Da scheint jemand bereits mit Haut und Haar eingetaucht, angekommen zu sein. Auch Anya Chalotta steht dem "Hunger Games"-Star und dem Wandel zuversichtlich gegenüber: "Ich mache mir keine Sorgen. Er wird brillant sein. Das glaube ich wirklich." Die Frage ist nur, ob sich die Fans der Serie "umstellen" wollen. Die reagierten bisher mehrheitlich negativ. Wobei ihr Ärger mehr dem Cavill-Aus gilt als dem Start von Hemsworth. Aber ein Spaziergang wird es für den Australier sicher nicht - auch wenn ihn seine Geliebte Yennefer mit offenen Armen empfangen wird.