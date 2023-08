Henry Cavill: DAS hat der Hollywoodstar nach seinem Abschied von "The Witcher" vor

Wie geht es für Henry Cavill nach "The Witcher" und "Superman" weiter? Im Oktober 2022 wurde publik, dass der Hollywoodstar nicht mehr die Rolle des Geralt von Riva in der Serie "The Witcher" übernehmen wird. Nur wenige Monate später bestätigte er im vergangenen Dezember, dass er auch nicht mehr den Superhelden "Superman" verkörpern wird. Doch die Fans müssen natürlich trotzdem nicht auf Henry Cavill verzichten: Er hat einige neue Projekte geplant!

In diesen Filmen wird Henry Cavill zu sehen sein

Am 2. Februar 2024 soll der Agentenfilm "Argylle" von Regisseur Matthew Vaughn in die Kinos kommen. Der Streifen dreht sich rund um den Agenten Argylle, der eine Amnesie erlitten hat. Ihm wird eingeredet, nur ein erfolgreicher Beststellerautor von Spionageromanen zu sein. Doch dann kommen plötzlich seine Erinnerungen zurück und er will sich an seinem ehemaligen Arbeitgeber rächen. Henry Cavill wird in dem Film die Hauptrolle übernehmen und den Agenten Argylle verkörpern.

Ebenfalls 2024 ins Kino kommen soll "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Der Film basiert auf dem Buch von Damien Lewis und dreht sich um eine geheime Kampforganisation, die von Premierminister Winston Churchill während des Zweiten Weltkriegs ins Leben gerufen wurde. In dem Drama spielt Henry Cavill an der Seite von Eiza González. Welche Rolle der ehemalige "Superman"-Darsteller übernehmen wird, ist bislang aber unklar.

Auch bei "Highlander" ist Henry Cavill mit dabei. In dem Remake des Kultfilms "Highlander" soll der Hollywoodstar eine der Hauptrollen übernehmen. Regie führt "John Wick"-Macher Chad Stahelski. Aktuell gibt es jedoch noch keinen genauen Starttermin für das Reboot.

Doch damit nicht genug: In "The Rosie Project" wird Henry Cavill eine andere Seite von sich zeigen, denn er spielt erstmals in einem romantischen Drama mit. Der Film basiert auf dem Bestseller-Roman von Graeme Simsion und handelt von einem unglücklichen Genetik-Professor, der mithilfe eines Fragebogens versucht, die perfekte Partnern für sich zu finden. Doch dann verliebt er sich in eine Frau, die so gut wie kein Kriterium auf seiner Liste erfüllt. Wann der Film in die Kinos kommen wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

In dieser Serie ist Henry Cavill mit dabei

Doch Henry Cavill wird nicht nur auf der Kinoleinwand zu sein. Auch ein ganz besonderes Serienprojekt plant der Schauspieler:

Wie er bereits ganz stolz auf Instagram ankündigte, spielt er nicht nur in der Verfilmung des Videospiels "Warhammer 40.000" mit, sondern produziert die Serie auch. Damit geht für ihn ein echter Traum in Erfüllung, denn der Hollywoodstar ist ein großer Fan des Spiels. So schrieb er auf Instagram:

30 Jahre lang habe ich von einer Verfilmung des Warhammer-Universums geträumt. Jetzt, nach 22 Jahren Erfahrung in dieser Branche, fühle ich endlich, dass ich die Fertigkeiten und die Erfahrung habe, um ein Warhammer Cinematic Universe ins Leben zu rufen. Henry Cavill, , 2022

Ein Releasedatum für "Warhammer 40.000" ist bisher noch nicht bekannt. Film-Expert:innen schätzen aber, dass die Serie nicht vor Mitte 2024 an den Start gehen wird.

Übrigens: Videospiel-Fan Henry Cavill wird außerdem eine ganz besondere Ehre zuteil. Er leiht im Videogame "Squadron 42" einer Figur seine Stimme. Wann das Computerspiel erscheint, ist bisher aber noch nicht bekannt.