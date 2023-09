Henry Cavill: Mega-Rolle nach "The Witcher" – Neue Infos zu "Highlander" offenbart!

Den Umgang mit dem Schwert hat Henry Cavill (40) als "The Witcher" bereits perfektioniert - eine entsprechend gute Figur dürfte er als neuer "Highlander" machen. Bereits 2008 gab es erste Gerüchte, dass die erfolgreiche Fantasy-Filmreihe wiederbelebt werden sollte. Seit 2021 ist offiziell bekannt, dass der ehemalige "Superman" und Chad Stahelski (54) in das Projekt involviert sind. Doch bei einem Film soll es offenbar nicht bleiben.

Neues "Highlander"-Universum in Planung?

Der Filmhit "Highlander - Es kann nur einen geben" von 1986 brachte bis in die Nullerjahre hinein neben Fortsetzungen einige weitere Ableger hervor, darunter Romane, eine 119 Episoden umfassende Serie, eine Zeichentrickproduktion und Comics. Chad Stahelski, bekannt für die Actionfilmreihe "John Wick", wird die Legende des unsterblichen Schotten erneut auf die Leinwand bringen, wenngleich der Kinostart derzeit noch unklar ist. Im "Happy Sad Confused"-Podcast verriet der Regisseur nun Moderator Josh Horowitz (47) erste Details der Neuauflage um den (fast) unsterblichen Kämpfer Connor MacLeod. Offenbar könnte ein komplett neues Franchise entstehen!

Ein Mix aus den Filmen und Serien

Darauf jedenfalls deutet einiges hin - etwa die Tatsache, dass Stahelski vom Aufbau einer Marke spricht. Wegen der Tagline "Es kann nur einen geben" könne man nicht jede Figur gleich beim ersten Mal töten, erklärte er. Man habe mittlerweile "ein paar richtig gute Elemente" für den Streifen gesammelt: "Ich verrate es euch zuerst: Unsere Geschichte dreht sich vor allem um die gleichen Charaktere, aber wir weben auch Elemente aller TV-Serien ein. Der Film soll außerdem ein bisschen ein Prequel sein und gleichzeitig 'The Gathering' vorbereiten, damit wir viel Raum haben, um die Marke auszubauen."

Beim "Gathering", zu deutsch der "Zusammenkunft" handelt es sich um die Zusammenkunft beziehungsweise das Aufeinandertreffen der letzten verbliebenen Unsterblichen auf der Erde.

"Wenn wir all das auf die Reihe kriegen und den Film drehen, dann haben wir endlos viele Ideen für coole Figuren und eine epische TV-Serie. [...] Wenn man jede Epoche auswählen kann, jede Nation, jede Kultur, jede Art von Mensch und diese Person zu einem Unsterblichen machen kann, die sich duellieren und diese Bürde tragen muss - das ist einfach verdammt cool", frohlockt Stahelski im Podcast.

Henry Cavill ist ein Fan der "Highlander"-Reihe

Darüber hinaus ist noch nicht allzu viel bekannt über das Reboot, noch nicht einmal, ob Henry Cavill den einst von Christopher Lambert verkörperten legendären Connor MacLeod spielen wird oder einen anderen "Unsterblichen". So oder so: Der Schauspieler freut sich auf die Herausforderung. Auf Instagram verkündete er bereits 2021: "Ich bin seit meiner Kindheit ein Fan von 'Highlander'. Sei es der Film aus den 80-ern, die dazugehörige Queen-Hymne 'Who Wants To Live Forever' oder die TV-Serie, in der der Hauptdarsteller einem meiner Brüder bemerkenswert ähnlich sah. Ich habe keine Scheu vor Schwertern, und mit solch einem talentierten Regisseur wie Chad Stahelski ist dies eine Chance wie keine andere." Eine Chance, die der Brite mit Sicherheit nutzen wird.