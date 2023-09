Henry Cavills Vermögen: SO viel Geld hat der ehemalige Superman wirklich!

Zu Beginn seiner Karriere jobbte der baldige neue "Highlander" Henry Cavill (40) in englischen Bars und Nachtclubs, um die Flüge zu Castingterminen nach Los Angeles bezahlen zu können. Mittlerweile kann er sich problemlos First-Class-Plätze leisten - und seine Rollen sorgfältig aussuchen. Die Auftritte als "Superman" oder "The Witcher" haben ihn reich gemacht. So unverblümt wie nur wenige seiner Kolleg:innen steht Cavill dazu, Filme und Serien auch aus monetären Gründen zu drehen.

Henry Cavills geschätztes Gesamtvermögen

Während unter anderem die Online-Plattform "vermoegen.net" davon ausgeht, dass der Schauspieler sich im Laufe seiner rund 20-jährigen Karriere ein Nettovermögen von umgerechnet rund 37 Millionen Euro aufbauen konnte, schätzt die Plattform "Mediamass" seinen Reichtum auf rund 225 Millionen Euro, inklusive diverser Immobilien und Luxusautos - alles selbstverständlich ohne Gewähr und lediglich hochgerechnet anhand kursierender Zahlen.

So soll Cavill laut der Fachzeitschrift "Hollywood Reporter" etwa für die erste Staffel von "The Witcher" 400.000 Dollar (ca. 368.000 Euro) pro Folge bekommen haben, später dann sogar 1 Million Dollar (ca. 919.000 Euro). Als "Superman" kassierte er Gerüchten zufolge sogar 14 Millionen Dollar (ca. 12,87 Millionen Euro).

"Superman" ist gerne reich

Schon 2016 gestand Cavill in einem Interview mit der Zeitschrift "Man of the World", dass er Filme durchaus auch wegen der Gage drehe:

Ich bin etwas vorsichtig, das zu sagen, weil das sicherlich von Mitgliedern innerhalb und außerhalb meines Umfelds missbilligt wird. Aber ich mache das nicht nur der Kunst wegen. Das Geld ist fantastisch und das ist etwas, das ich - und auch das ist wieder verpönt - für sehr wichtig erachte. Henry Cavill, , 2016

Dafür gibt Henry Cavill sein Geld am liebsten aus

Denn sein Geld ermöglicht es ihm unter anderem, großzügig zu sein. Am liebsten gebe er Geld für Familie und Freund:innen aus, erzählte er 2019 der Zeitschrift "GQ": "Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich ihnen schöne Geschenke machen oder hin und wieder mal aushelfen kann. Manchmal lade ich meine Freunde auf einen Urlaub ein, und wir genießen zwei Wochen zusammen irgendwo, wo es warm ist."

Apropos Reisen: Gerade unterwegs schätzt der Mime sein Geld. Er liebe es, in der ersten Klasse zu sitzen, gestand er.

Henry Cavill: Plan B war eine Karriere beim Militär!

So erfolgreich, dass er sich das leisten konnte, war der Beau nicht immer. Gerade in den Anfangsjahren hatte er Probleme, sich zu etablieren, berichtete er in besagtem "GQ"-Interview: "Als junger Schauspieler hast du es echt nicht einfach: Du brauchst einen Namen, um die großen Rollen zu bekommen, aber um dir einen Namen zu machen, brauchst du große Rollen ... Es gab viele Momente, in denen ich daran gedacht habe, die Filmkarriere an den Nagel zu hängen und zum Militär zu gehen. Das war mein Plan B."

Er habe in seiner Familie und im Freundeskreis viele Armeemitglieder und glaube, dass ihm auch eine solche Karriere gefallen hätte. Es kam bekanntlich anders.

Neben der Neuauflage von "Highlander" hat Henry Cavill aktuell noch mehr heiße Eisen im Feuer. Für AppleTV+ drehte er zusammen mit Dua Lipa den Spionage-Thriller "Argylle", der 2024 abrufbar sein soll. Darüber hinaus hat der Brite, durchaus ein Gaming- und TableTop-Nerd, sich mit Amazon zusammengetan, um zusammen mit dem Streaminganbieter die düstere Weltraum-Saga "Warhammer 40 K" zu verfilmen.