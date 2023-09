Herzogin Meghan: Ihr Vater bezeichnet seine Tochter in einem neuen Interview als "grausam"

Keine Verschnaufpause für Herzogin Meghan: Nicht nur von Fans der britischen Royals kriegt die Ex-Schauspielerin regelmäßig ihr Fett weg - jetzt tritt auch ihrer eigener Vater nach.

Schon vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ließ Thomas Markle keine Gelegenheit aus, in der Presse über seine Tochter Herzogin Meghan (damals noch bekannt als Meghan Markle) zu schießen. Jetzt meldet er sich erneut zu Wort und bezeichnet seine Tochter sogar als "grausam".

In der britischen TV-Sendung "Good Morning Britain" beklagte der 79-Jährige sich darüber, dass er seine beiden Enkel Archie und Lilibet noch nicht kennenlernen durfte.

Mein Herz ist gebrochen. Ich bin sehr wütend. Es ist grausam, einem Großelternteil das Recht zu verweigern, sein Enkelkind zu sehen. Thomas Markle , 2023

In einem dramatischen Appell wendet er sich an Meghan - und bittet darum, den Familienfrieden wieder herzustellen, bevor er stirbt. Zudem gibt Thomas an, geschockt über Meghans Entwicklung zu sein. "Sie ist nicht die Person, die ich als meine Tochter kannte", so der einstige Hollywood-Lichtregisseur.

Wie Thomas weiter ausführt, hätten die beiden seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr. Weshalb, sei dem dreifachen Vater jedoch vollkommen schleierhaft: "Ich habe nichts falsch gemacht." Während Thomas sich selbst also nicht als "den Bösewicht" sieht, sprechen die Schlagzeilen der vergangenen Jahre jedoch eine andere Sprache.

Versnobbt, arrogant, famegeil: So fies wurde Herzogin Meghan von ihrer eigenen Familie beschimpft

Kurz vor der Hochzeit im Jahr 2018 soll Thomas laut Enthüllungen von "TMZ" Paparazzi-Fotos inszeniert haben - und das, obwohl er zuvor vorgab, nicht durch Meghan ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit geraten zu wollen. Kurz darauf sagte er seine Teilnahme an der Hochzeit gleich mehrfach ab - mit wechselnden Begründungen. Nachdem der Kensington Palast sein Fernbleiben dann in einem offiziellen Statement bestätigt und mit seinen gesundheitlichen Problemen begründet hatte, nahm das Drama weiter seinen Lauf: Regelmäßig war er in diversen Talkshows zu Gast, gab Details zur vermeintlich plötzlichen Funkstille zwischen ihm und Meghan preis, bezeichnete sie als "kalt" und "undankbar" und flehte sie zeitgleich öffentlich an, ihn nicht mehr weiter zu ignorieren. Bisher sind sämtliche dieser Versuche jedoch gescheitert - dass Meghan auf den jüngsten Appell bei "Good Morning Britain" eingeht, bleibt also anzuzweifeln.

Auch ihre Halbgeschwister Samantha Grant und Thomas Markle Junior dürften der Herzogin mehr als genug Gründe liefern, den Kontakt zu diesem Teil der Familie zu meiden. Während Samantha Meghan in den vergangenen Jahren in der Boulevard-Presse als "versnobbt", "arrogant" und "famegeil", zieht ihr Halbbruder Thomas auf seinem Instagram-Kanal in Form von fiesen Memes unentwegt über die 42-Jährige her.