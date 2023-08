Am heutigen Mittwoch kommen die TV-Zuschauer mal wieder voll auf ihre Kosten! Um 22:25 Uhr läuft auf ProSieben und auf Joyn einer der bekanntesten Fantasy-Filme überhaupt, der bald auch als Serie verfilmt werden soll. Um welchen Filmklassiker es sich dabei handelt, zeigen wir dir hier.

Heute Abend geht die Reise nach Forks

Im Jahr 2008 startete mit "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" eine der berühmtesten Filmreihen aller Zeiten im Kino. Die Fantasy-Filme basieren auf der Buchvorlage von Stephenie Meyer und drehen sich rund um die Schülerin Bella Swan (gespielt von Kristen Stewart) und den Vampir Edward Cullen (gespielt von Robert Pattinson). Bella zieht im ersten Teil nach Forks in der Nähe von Washington, um bei ihrem Vater Charlie (gespielt von Billy Burke) zu leben. An der neuen Schule lernt sie Edward kennen, den sie mit seiner mysteriösen Art sofort anziehend findet.

Insgesamt besteht die "Twilight"-Reihe aus fünf Filmen, die zwischen 2008 und 2012 ins Kino kamen und weltweit für große Diskussionen sorgten. Während die Fantasy-Reihe bei unzähligen Zuschauer:innen großen Anklang fand, konnten sich andere wiederum überhaupt nicht dafür begeistern.

"Twilight" soll bald als Serie zurückkommen

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, dass die "Twilight"-Reihe als Serie neu verfilmt werden soll. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, plant "Lionsgate Television" ein Remake der Fantasy-Saga. Drehbuchautor für das Projekt ist angeblich Sinead Daly, der bereits an zahlreichen Projekten wie "The Walking Dead: World Beyond" mitgewirkt hat. Auch "Twilight"-Schöpferin Stephenie Meyer soll in das Projekt involviert sein. Dass der Original-Cast in der Serie zu sehen sein wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Sowohl Robert Pattinson als auch Kristen Stewart hatten sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch über die Reihe geäußert.