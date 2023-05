Heute Abend zu Gast bei "Joko & Klaas gegen ProSieben": Das sind die Wolter-Zwillinge

Das Wichtigste in Kürze Dennis und Benni Wolter sind deutsche Entertainer, Moderatoren, Podcaster, Musiker, Unternehmer und Webvideoproduzenten.

Heute Abend, am 9. Mai 2023, treten sie als Gegner bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" an.

Anzeige

Dennis und Benni Wolter

Die Zwillinge Dennis und Benjamin "Benni" Wolter, geboren am 19. Oktober 1990 in Düsseldorf, sind bekannte deutsche Entertainer, Moderatoren, Podcaster, Musiker, Unternehmer und Webvideoproduzenten. Große Bekanntheit erlangten sie im Jahr 2020 durch ihren Sieg beim deutschen Comedypreis in der Kategorie "Beste Comedyshow" für ihre Show "World Wide Wohnzimmer".

Dennis Wolter hat eine Ausbildung zum Marketingkaufmann absolviert, während Benni Wolter eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht hat.

Anzeige

Anzeige

YouTube-Kanal "TWIN.TV", "World Wide Wohnzimmer" - So wurden die Wolter Zwillinge bekannt

Das Duo veröffentlicht seit 2010 diverse Unterhaltungsvideos auf ihrem YouTube-Kanal "TWIN.TV". Seit 2015 produzieren sie die Show "World Wide Wohnzimmer" mit zahlreichen Formaten, die auch den Namen für ihren YouTube-Kanal inspiriert hat. Regelmäßig treten in ihren Formaten auch prominente Gäste auf.

Seit 2017 sind sie Teil des Jugendangebots "funk", dem deutschen Online-Content-Netzwerk der ARD und des ZDF. Im Jahr 2019 gründeten die Wolter-Zwillinge die Ballermann-Musikgruppe "Dicht und Doof" und veröffentlichten die Singles "Rudi das Rüsselschwein" und "An die Wand". Ihre Musikrichtung bezeichnen sie als "Promille-Pop". Seit Mai 2021 moderieren sie ihren Podcast "Saunaclub Susanne".

Die Zwillinge gewannen im Jahr 2020 den Deutschen Comedypreis für die Beste Comedyshow für "World Wide Wohnzimmer" und wurden im folgenden Jahr erneut nominiert. Im Jahr 2022 gewannen die beiden die 1LIVE-Comedy-Krone.

Die Wolter Zwillinge im TV zu sehen

Die beiden sind aber auch sonst keine Unbekannten im TV. Sie traten als Gäste unter anderem bereits in Sendungen wie "Wer weiß denn sowas?" im Ersten, im "ZDF-Fernsehgarten", "Studio Schmitt" auf ZDFneo und in der Sendung "Die ultimative Chartshow" bei RTL auf.

Anzeige

Dennis und Benni Wolter bei "Duell um die Welt" und "Joko & Klaas gegen ProSieben"

.Im Jahr 2022 nahmen sie auch am "Duell um die Welt" teil. Heute Abend, am 9. Mai 2023, sind sie bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu sehen und treten neben Herbert Grönemeyer, Lina Magull und Kai Pflaume als Gegner in Folge 3 an.