Heute Marvel-Day bei ProSieben: Dieser "Thor"-Star ist schon gestorben

Das Wichtigste in Kürze Ray Stevenson machte sich Mitte der 2000er-Jahre einen Namen in Hollywood.

In naher Zukunft sollte er in einer Hauptrolle zu sehen sein.

Jetzt ist der britische Schauspieler überraschend von uns gegangen.

Nach seinem Tod trauern viele Promis und Fans um den Marvel-Star.

Ray Stevenson ist tot. Der Marvel-Star starb im Alter von 58 Jahren. Man kannte ihn unter anderem durch seine Rolle in "Thor". Seine Filmkarriere war gerade noch in vollem Gange. Nach seinem plötzlichen Tod melden sich viele Promi-Kolleg:innen zu Wort und gedenken des Marvel-Stars - darunter auch TV-Moderatorin Sophia Thomalla.

Im Video: Bilder von Ray Stevenson in seinen größten Rollen

Er steckte mitten in Dreharbeiten. Jetzt ist Ray Stevenson tot. Wie seine Agentur der "dpa" bestätigte, starb der britische Schauspieler auf der italienischen Insel Ischia. Er wurde 58 Jahre alt. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Mehrere italienische Medien hatten berichtet, dass Stevenson während der Produktion des Films "Cassino on Ischia", in dem er die Hauptrolle spielte, in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Sophia Thomalla widmet Ray Stevenson rührende Zeilen bei Instagram

Zahlreiche Promi-Kolleg:innen trauern nach dem Bekanntwerden von Ray Stevensons plötzlichem Tod öffentlich um den Hollywoodstar - darunter Rosario Dawson, mit der er gemeinsam für die "Star Wars"-Serie "Ahsoka" vor der Kamera gestanden hatte. Auch TV-Moderatorin Sophia Thomalla erinnert mit einem emotionalen Instagram-Beitrag an den Marvel-Star. In ihrer Story teilt sie einen Schnappschuss, der sie zusammen mit Ray Stevenson auf einem Event zeigt. Auf dem Bild sind die beiden Arm in Arm zu sehen. Dazu schreibt die 33-Jährige: "Das ist so tragisch. R.I.P. Ray."

© Instagram / sophiathomalla

Ray Stevenson: Thor-Kumpel, Musketier, Seefahrer

Mit einer Hauptrolle als römischer Legionär in der Fernsehserie "Rom" (2005-2007) feierte Stevenson seinen Durchbruch. Später war er unter anderem in mehreren "Thor"-Verfilmungen als Volstagg, einer der besten Freunde Thors, zu sehen. Als Musketier Porthos machte er in "Die drei Musketiere" (2011) an der Seite von Matthew Macfadyen und Logan Lerman dem intrigierenden Christoph Waltz einen Strich durch die Rechnung. In "Vikings" (2020) spielte er den mysteriösen Seefahrer Othere.

Im vergangenen Jahr trat Stevenson als Marine-Offizier Jack Swinburne in der dritten Staffel der deutschen Serie "Das Boot" auf. Zuletzt war er dem Branchenmagazin "Deadline" zufolge als Hauptdarsteller für das Historiendrama "1242: Gateway to the West" gecastet worden. Im Trailer zum noch nicht veröffentlichten "Star Wars"-Spinoff "Ahsoka" ist er zudem als menschlicher Machtnutzer Baylan Skoll zu sehen.

Apropos "Star Wars": Schließt Mark Hamill ein Comeback als Luke Skywalker aus?

Das war Stevensons bedeutendste Rolle

Promi-Interviewer Arthur Kade hatte Stevenson im Jahr 2016 gefragt, welches seiner Projekte ihm besonders im Gedächtnis geblieben sei. Die Antwort des Marvel-Stars: "Rom". Die Fernsehserie habe sein Leben "auf den Kopf gestellt", sagte Stevenson damals. Während der Dreharbeiten lernte er die italienische Anthropologin Elisabetta Caraccia kennen und lieben, aus der Beziehung mit ihr resultierten drei Söhne.

Ray Stevenson und Elisabetta Caraccia auf der 62. Berlinale. © REUTERS

Stevenson stellte in dem Interview außerdem fest, "Rom" habe ihm zu seinem Durchbruch in den USA verholfen und "effektiv" seine Filmkarriere ins Rollen gebracht. Seitdem sei er auch entspannter und habe "gelernt, mir nicht mehr selbst im Weg zu stehen". Stevensons Devise seitdem: "Mache einfach deinen Job. Das reicht."

Bevor er in "Rom" auftrat, hatte Stevenson unter anderem eine Nebenrolle im Kinofilm "King Arthur" gespielt. Neben Clive Owen und Keira Knightley zählte auch Til Schweiger zu Stevensons Co-Stars. Er selbst mimte einen Hofnarren.

So wuchs Stevenson auf

Stevenson war der Sohn eines britischen Air-Force-Piloten und einer irischen Mutter. Er wuchs in Newcastle upon Tyne auf. Zunächst arbeitete er als Inneneinrichter, bevor er mit 27 Jahren mit einem Schauspielstudium an der Bristol Old Vic Theatre School begann. Stevenson war von 1997 bis 2005 mit Schauspielkollegin Ruth Gemmell verheiratet, die ihrerseits als Lady Violet Bridgerton in der Hit-Serie "Bridgerton" mitwirkt.

So stellte Stevenson sich seine Zukunft vor

In einem Interview von 2015 mit der Entertainment-Seite "The Action Elite" warf Stevenson einen Blick in die Zukunft. Er sei offen für alles, sagte er damals:

Ich gehe auch in Filmen auf, die nicht in meiner Kompetenz liegen. Ich bin auch offen für Filme, die ich mir sonst nicht angucke. Ich will nicht nur Filme machen, die meiner Zielgruppe entsprechen. Nein, das ist als Schauspieler nicht meine Aufgabe. Ray Stevenson, , "The Action Elite", 2016

