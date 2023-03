Oscars 2023: Hier könnt ihr den Red Carpet im TV und Livestream auf ProSieben sehen

Das Wichtigste in Kürze Die 95. Oscar-Verleihung findet am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles statt.

Ein absolutes Highlight vor der Verleihung ist jedes Jahr der Red Carpet. Für ProSieben ist unser Moderator Steven Gätjen vor Ort und berichtet live vom Roten Teppich.

Hier erfahrt ihr alle Infos zu der diesjährigen Live-Übertragung des Red Carpets auf ProSieben.

Filmfans aus aller Welt fiebern schon seit Monaten auf diesen Tag hin: Am 12. März werden die Academy Awards von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences bereits zum 95. Mal verliehen. In insgesamt 23 Kategorien wird die begehrte Trophäe vergeben. Vor der Verleihung trifft ProSieben-Moderator Steven Gätjen die VIPs am Roten Teppich. Hier verraten wir euch, wann und wo ihr den Red Carpet vor der großen Verleihung im TV und Livestream auf ProSieben sehen könnt.

Oscars 2023: Hier ist der Red Carpet im TV auf ProSieben zu sehen

2023 wird das Event des Jahres bereits zum 25. Mal von ProSieben im TV und Livestream übertragen. Unser Moderator Steven Gätjen ist bereits zum 21. Mal mit dabei und trifft die Hollywood-Stars und Nominierten schon vor der großen Verleihung am Red Carpet. In den vergangenen Jahren entlockte der gebürtige US-Amerikaner den Promis mit seinem Charme und kleinen Präsenten schon so manche Geheimnisse. Man sollte den Roten Teppich also auf keinen Fall verpassen! Wann ihr einschalten müsst? Um 23:30 Uhr beginnt die Übertragung auf ProSieben.

Oscars 2023: Kostenloser Livestream des Red Carpets auf prosieben.de

Die Übertragung des Red Carpets wird wie in den vergangenen Jahren auch 2023 in der ProSieben-App und im Livestream auf prosieben.de zu sehen sein. Auch auf Joyn kannst du dir den roten Teppich im Livestream ansehen.

Veranstaltung verpasst? Hier könnt ihr die Oscar-Highlights auf ProSieben sehen

Ihr könnt die 95. Academy Awards in der Nacht vom 12. auf den 13. März nicht live verfolgen? Kein Problem! Am 13. März werden in einem Red.-Spezial, das ab 17 Uhr auf ProSieben läuft, noch einmal alle Highlights der Oscar-Verleihung gezeigt.