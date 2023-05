Hollywood steht still: Diese Promis setzen sich für die streikenden Autoren ein

Das Wichtigste in Kürze In Hollywood wird seit dem 2. Mai 2023 gestreikt.

Die Drehbuchautor:innen haben ihre Arbeit niedergelegt und setzen sich für bessere Löhne ein. Alle Infos dazu bekommst du hier.

In Hollywood werden normalerweise täglich neue TV-Shows und Filme produziert. Doch es könnte sein, dass die Zuschauer:innen bald erst einmal auf ihre Lieblingsshows verzichten müssen. Der Grund? Die Drehbuchautor:innen streiken seit Dienstag.

Erster Streik der Drehbuchautoren seit 15 Jahren

Mittlerweile ist es schon 15 Jahre her, dass die Drehbuchautor:innen Hollywoods das letzte Mal gestreikt haben. Wie die Gewerkschaft "Writers Guild of America" auf Twitter mitteilte, haben etwa 11.500 Beschäftigte ihre Arbeit seit Dienstag niedergelegt, um vor den Hollywood Studios zu streiken. Zuvor waren die Verhandlungen mit Studios und Plattformbetreibern, die bereits im März begonnen hatten, gescheitert. Bei besagten Verhandlungen ging es um eine Nachfolgelösung für die Verträge, die am 1. Mai ausgelaufen sind.

Das fordern die Beschäftigten

Aufgrund des großen Wachstums der Streamingdienste fordern die Beschäftigten mehr Gehalt und eine größere Gewinnbeteiligung. Bislang erhielten die Drehbuchautor:innen laut verschiedenen Medienberichten jährlich ein fixes Gehalt. Da viele Serien wie "Bridgerton" und "Stranger Things" aber große Erfolge feiern und über Jahre hinweg Millionen von Zuschauer:innen vor die Bildschirme locken, fordern sie eine Überarbeitung der geltenden Regeln für ihre Entschädigung.

Drehbuchautorin Zoe Marshall schilderte gegenüber dem "ARD-Studio Los Angeles" außerdem, dass sich die Arbeitsbedingungen in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert haben.

Legt der Streik jetzt ganz Hollywood lahm?

Was der Streik für Folgen hat, ist bislang noch unklar. Da es aber durchaus möglich ist, dass monatelang gestreikt wird, könnte es sein, dass die Fans ihre Lieblingsshows bald viel später als gewohnt zu sehen bekommen oder gar auf sie verzichten müssen. Vor allem Late-Night-Shows wie "Jimmy Kimmel Live!" oder "The Tonight Show with Jimmy Fallon", bei denen stets mit Witzen von Drehbuchautori:innen gearbeitet wird, müssen ihre Produktionen wegen des Streiks eventuell einstellen.

Diese VIPs setzen sich für die Streikenden ein

Das Streikthema spielte auch bei der Met Gala 2023 eine große Rolle. Unzählige Schauspieler:innen sicherten den Streikenden am Rande der Veranstaltung ihre Unterstützung zu. "Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Mit Streaming hat sich alles verändert und jeder muss für seine Arbeit entlohnt werden. Es ist verdammt einfach. Wie auch immer... Ich drücke die Daumen", zeigte sich Schauspielerin Amanda Seyfried laut mehreren Medienberichten solidarisch. Auch Jimmy Fallon äußerte sich im Rahmen der Met Gala 2023 zum Streik:

Ohne meine Autoren hätte ich keine Sendung, und ich unterstütze sie voll und ganz. Jimmy Fallon, , 2023

Der Moderator ist sich ziemlich sicher, dass der Streik auch sein Format "The Tonight Show with Jimmy Fallon" betreffen wird.

Schauspieler Rob Lowe mischte sogar selbst beim Streik vor den Paramount-Studios in Hollywood mit. Gemeinsam mit seinem Sohn John Owen, der als Drehbuchautor arbeitet, nahm er an der Demonstration teil. "Es ist wichtig, die Kreativen zu unterstützen, die das alles möglich machen. Wir sind nur so gut wie die Texte, die wir bekommen", soll er gegenüber Pressevertreter:innen gesagt haben.