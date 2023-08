"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel gesteht: "Ich habe in meinem Leben oft versagt"

Mit seiner Rolle des Marshall Eriksen feierte Jason Segel in der Sitcom "How I Met Your Mother" vor rund 18 Jahren seinen internationalen Durchbruch. Nach Ende der Sitcom versuchte sich der Hollywoodstar immer wieder an neuen Projekten und spielte in Dramen wie "The Friend" und Comedy-Serien wie "Shrinking" mit. Trotz seiner erfolgreichen Karriere hatte es Jason Segel aber nicht immer leicht: In einem Interview spricht er nun ganz offen darüber, dass er schon viele Rückschläge erlebt hat.

Jason Segel hatte mit vielen Hürden zu kämpfen

Im Interview mit der "teleschau" kommt Jason Segel nun auf sein neuestes Projekt zu sprechen: In der Serie "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" spielt er die Rolle des US-amerikanischen Basketball-Coaches Paul Westhead. In der neuen Staffel stellt sich Westhead mit seinem Team neuen Herausforderungen und versucht, den Meisterschaftstitel zu verteidigen.

Doch auch privat hat der Hollywoodstar schon einige Herausforderungen gemeistert, wie er gegenüber der Agentur gesteht:

Ich habe in meinem Leben schon so oft und auf so viele verschiedene Arten und Weisen versagt, obwohl ich immer die besten Absichten hatte. Jason Segel, , 2023

Was genau er damit meint, gibt der "How I Met Your Mother"-Darsteller jedoch nicht preis.

So geht Jason Segel mit Rückschlägen um

Auch wenn Jason Segel bereits einige Hürden in seinem Leben überwinden musste, hat er sich niemals unterkriegen lassen. Wie er in dem Interview verrät, hat er einen guten Weg gefunden, mit Rückschlägen einfacher klarzukommen:

Ich habe über die Jahre gelernt, dass niemand aktiv versucht, zu scheitern. Niemand versucht, etwas Falsches zu tun. Niemand versucht, von Macht und Erfolg beeinflusst zu werden. Niemand versucht, ein Idiot zu sein. Man denkt immer, dass man das Richtige tut. Aber dabei scheitert man eben hin und wieder. Jason Segel, , 2023

Seine positive Einstellung versucht Jason Segel auch am Set im Hinterkopf zu haben. Wenn eine Figur in einer Serie beispielsweise "etwas tut, das offensichtlich falsch ist, denke ich mir, dass sie in ihrem Kopf mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat".

Trotzdem gibt es natürlich hin und wieder auch Momente, in denen der 43-Jährige mit sich selbst unzufrieden ist und an sich zweifelt. So gibt Jason Segel ganz offen zu: "Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, meine Stimme auf meinem eigenen Anrufbeantworter zu hören. Das will ich mir abgewöhnen."