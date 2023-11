Howard Carpendale: Nachdenkliche Zeilen auf Instagram - "War damals alles besser?"

Howard Carpendale (77) ist seit bald 60 Jahren als Sänger unterwegs und hat einiges erlebt. In Deutschland stieg er zum umjubelten Superstar auf. Warum er trotzdem dieser Tage nicht rundum glücklich ist, enthüllte er jetzt.

1966 war's, als Howard Victor Carpendale seine Heimat Südafrika verließ. Er hatte als Beat-Sänger und Elvis-Presley-Imitator nicht den erhofften Durchbruch geschafft. Auf dem Umweg über England landete er in Deutschland, wo er seinen ersten Auftritt in einem Wirtshaus in Norddeich hatte. Er ergatterte bei der Electrola in Köln einen Plattenvertrag. "Das schöne Mädchen von Seite Eins", mit dem er den "Deutschen Schlager-Wettbewerb 1970" gewann, brachte den Durchbruch.

Dieser schönen Tage erinnerte sich Howard Carpendale nun ein bisschen wehmütig. Und vor allem sagte er, was ihn derzeit "traurig" macht, was ihn stört - und was ihm völlig egal ist.

Was Howard Carpendale "aktuell sehr traurig" macht

Auf seinem Instagram-Kanal erfreute der Superstar seine knapp 52.000 Follower vor wenigen Tagen mit einem Foto aus seiner Vergangenheit. Seine blonden Haare wehen in die Stirn, die Pilotenbrille cool auf der Nase, nachdenklicher Blick. Das Motiv könnte aus dem Jahr 1986 sein, als "Lisa ist da" und "Sag ihm, dass du gehst" seine Hits waren.

Zum Foto schreibt Carpendale nachdenkliche Zeilen: "Wer kann sich an diese Zeit noch erinnern? War damals alles besser? Ich denke nicht, aber es waren tolle Zeiten! Ich gucke aber generell lieber nach vorne, auch wenn die Zeiten auf der Welt aktuell sehr traurig sind ..."

Die Fans schwelgen begeistert mit ihrem Star in Erinnerungen. "Es war unsere Zeit, wir waren jung, für uns war es die beste Zeit", schreibt eine Dame, "Ich finde, es war besser! Die Menschen haben mehr zusammengehalten", kommentiert eine andere. Über 1.600 Fans versahen Carpendales Beitrag mit einem Herz - gefällt.

In der Talkshow "3nach9" ließ Howard Carpendale Dampf ab

Wer zurückschaut, der ist manchmal mit der Gegenwart nicht so ganz zufrieden. Und da gibt es, so machte Carpendale gerade klar, einige Dinge, wo er es einen "Gefällt nicht"-Knopf drücken würde. In der Talkshow "3nach9" (Radio Bremen) blickte Carpendale unlängst auf seine Karriere zurück - und ließ gegenüber Moderator Giovanni di Lorenzo auch Dampf ab über Dinge, die ihn stören.

Schlager- oder Popsänger? Howard Carpendale: "Das ist mir schei*egal!"

Vor allem ist da wohl das Etikett des "Schlagersängers", das Carpendale anhaftet - und mit dem er nicht glücklich ist. Auf die Frage, ob er sich nun eher als Pop- oder Schlagersänger verstehe, antwortete Carpendale sehr spontan: "Es ist mir scheißegal." Danach führte er aus:

Ich singe gerne mal gute Schlager, aber ich bin kein Schlagersänger. Howard Carpendale, November 2023

Das Wichtigste in seinem Beruf sei für ihn, "Respekt zu bekommen". Aber, so meinte er: "Solange dieses Wort 'Schlager''im Raum steht, wird es nie so sein."

Howard Carpendale kritisiert das Musikgeschäft

Carpendale äußerte sich auch zur aktuellen Lage im Musikgeschäft kritisch. Eine Karriere wie die seine sei heutzutage nicht mehr möglich. Seiner Meinung nach werde es auch nie mehr einen Hit wie "Atemlos" geben, also einen Song, der, so Carpendale, "die ganze Nation bewegt".

Carpendale gab zu, dass er mit der neuen Welt mit Streaming-Diensten und Playlisten Probleme habe: "Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist so fremd und so neu für mich", sagte er und monierte, dass Texter und Komponisten heute nicht mehr von ihrer Arbeit leben könnten. Carpendale: "Du kannst nur davon leben, wenn du auf eine Bühne gehst. Alles andere ist passé."

Für ihn, so Carpendale, hätten Live-Shows ohnehin die größte Bedeutung. "Es gibt nichts, was man mit der Challenge vergleichen kann, ein paar Tausend Menschen auf einer Bühne zu bewegen", meinte er und sagte:

In diese Gesichter nach zweieinhalb Stunden zu schauen und zu sehen: Man hat sie bewegt, in Form von Lachen, Tanzen, Weinen - genau das ist mein Ziel. Howard Carpendale, November 2023

Im nächsten Jahr geht Howard Carpendale wieder auf Tour

Das bedeutet gute Nachrichten für seine Fans, denn 2024 wird Carpendale erneut auf Tour gehen. Und eines werden seine Fans dort garantiert nicht zu hören bekommen. "Ballermann-Party-Mucke", denn die ist Carpendale ein Gräuel, wie er sagte:

"Bumm, bumm, bumm, 120 Beats die Minute, das ist seit zehn Jahren so, ich kann's nicht hören. Howard Carpendale, November 2023

Die "Sucht nach Party" gehe ihm total "auf den Keks", so Carpendale. Er wünsche sich einfach mehr Balladen und dass Texte wieder wichtig werden.