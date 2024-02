Howard Carpendale schockt seine Fans: Keine neuen Alben mehr

"Die Zeit der Alben ist vorbei!" Das sagte jetzt Howard Carpendale (78) - nach 57 sehr erfolgreichen Karrierejahren und einigen Top-10-Platzierungen. Warum also hat der Schlagerstar plötzlich keine Lust mehr auf Platten?

"Let's Do It Again": So heißt das aktuelle Album von Howard Carpendale und so heißt auch seine Tournee, die ihn ab Mai durch 16 Städte und Hallen führen wird. Vielleicht wird es auch in den nächsten Jahren weitere Konzerte und Tourneen geben. Aber es werden, so Howard Carpendale im Interview mit dem "Express", keine neuen Alben mehr folgen: "Ich möchte sehr gern auf der Bühne weiterarbeiten, werde aber nach meinem jetzigen Album kein neues mehr veröffentlichen. 'Let's Do It Again' ist das letzte Howard-Carpendale-Album."

Streaming ist schuld! Howard Carpendale: "Die Zeit der Alben ist vorbei"

1969 erschien Carpendales Debüt-Album "Ich geb mir selbst 'ne Party". 55 Jahre später, im Oktober 2023, erschien "Let's Do It Again" und stürmte sofort Platz zwei der Charts. Im Interview erklärte der in Durban (Südafrika) geborene Schlagerstar, warum er keine Lust mehr auf Schallplatten hat. "Die Zeit der Alben ist vorbei. Das ist eine der Folgen des Streamings. Die Menschen wollen nur noch das, was sie kennen. Sie sind nicht mehr bereit, was Neues zu hören."

Carpendale malte ein dunkles Bild: "Es wird vielleicht schon in ein, zwei Jahren keine neuen CDs mehr geben." Und das könnte, so sein düsterer Gedanke, schlimme Auswirkungen haben: "Wir werden dann wohl nie mehr einen Hit haben, der von allen Generationen geliebt wird, wie Udos 'Ich war noch niemals in New York', Helenes 'Atemlos' oder mein 'Ti amo'."

Dieses Lied ist Howard Carpendale mega-peinlich

Howard Carpendale sang über 700 Lieder ein, etliche wurden kommerzielle Hits und/oder Kultsongs. Carpendale sind, so verriet er im Interview, vor allem sein Song "Nachts, wenn alles schläft" und das eher unbekannte "Du bist doch noch hier" besonders lieb.

Ein Song dagegen sei ihm peinlich. Er könne sich nicht mehr an den Titel, wohl aber an den unsäglichen Vierzeiler erinnern, den er damals habe singen müssen: "Immerhin, weil ich ein Ringer bin und du eine Kennerin von jedem Griff", konnte sich Carpendale erinnern. Weiter ging's mit "Ich trainier zu Hause oft mit dir. Und bei 'nem Foul von mir gibt's keinen Pfiff". Das Lied hieß "Es ist überhaupt viel zu schön" und wurde vor 50 Jahren von Kurt Feltz produziert. Es ist durchaus zu Recht in Vergessenheit geraten.