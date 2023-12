H.P. Baxxter: Der Scooter-Star zeigt der Welt jetzt seine 37 Jahre jüngere Freundin!

Das Wichtigste in Kürze H.P. Baxxter ist im März 59 Jahre alt geworden.

Gefeiert hat er seinen Jubeltag auch mit seiner neuen Freundin.

Der Scooter-Frontmann ist, wie er jetzt selbst bestätigte, in einer Beziehung mit einer 22-Jährigen.

Jung, jünger, die Neue von H.P. Baxxter: Der Scooter-Frontmann ist mit einer 22-Jährigen zusammen. In einem Interview hat er jetzt über sie gesprochen.

Sieh dir im Video Pärchenbilder von H.P. Baxxter und seiner neuen Freundin an

Wer ist die Frau, die zuletzt hier und da auf dem Instagram-Profil von H.P. Baxxter zu sehen war? Es ist die Neue des Scooter-Frontmanns: Sara, 22 Jahre alt, Studentin.

Ja, wir sind zusammen – schon seit rund drei Monaten. [...] Sie kommt eigentlich aus München, ist gerade nach Hamburg gezogen. Wir haben uns hier kennengelernt. Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. H.P. Baxxter , "Bild"

Das Paar verbringt viel Zeit miteinander. Laut H.P. Baxxter, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, waren er und Sara zuletzt "auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist". Zuvor hatten die zwei gemeinsam an einer Rallye teilgenommen und gewonnen – wie auch ein Pärchenbild auf Instagram zeigt.

H.P. Baxxter: Seine Ex war auch jünger

H.P. Baxxter scheint ein Faible für jüngere Frauen zu haben. Bis Ende 2021 war der 59-Jährige mit dem 30-jährigen Model Lysann Geller zusammen. Dass ihm ein derartiger Altersunterschied nichts ausmacht, betonte er schon in der Vergangenheit gegenüber "Bild":

Als Rock 'n' Roller wird nur der Körper älter, nicht der Kopf. H.P. Baxxter , "Bild"

Seine Ex Lysann, bestätigte das im Gespräch mit "Bunte": "Es gibt mitunter Situationen in unserer Beziehung, wo er sich manchmal noch etwas jünger oder kindlicher verhält. Wo ich ihn dann manchmal noch so rannehmen muss, 'Schatz, so nicht. Wir gehen jetzt nach Hause." H.P. Baxxter habe "ein großes Durchhaltevermögen, gerade beim Feiern".

H.P. Baxxter: So ist seine Neue

Von diesem Durchhaltevermögen profitiert offenbar auch seine Sara. Denn sie undH.P. Baxxter machen seit Wochen gemeinsam das Hamburger Nachtleben unsicher, schreibt "Bild". Die will auch von einem Bekannten des Musikers erfahren haben, auf welchen Drink Sara steht:

Sie trinkt am liebsten Berliner Luft, ein Pfefferminzlikör als Shot. Bekannter von H.P. Baxxter , "Bild"

H.P. Baxxter: Das sagen seine Follower zu Sara

Dass H.P. Baxxter und Sara offenbar ihre Leidenschaft für Partys miteinander teilen, interssiert viele Instagram-User herzlich wenig. Die einen weisen ihn entsetzt darauf hin, dass sie seine Enkeltochter sein könnte. Die anderen zweifeln die Ernsthaftigkeit der Beziehung an – "Das kann nur wahre Liebe sein", schreibt beispielsweise einer.

Dabei kann H.P. Baxxter aber natürlich auch auf seine Fans zählen. Die wünschen ihm "viel Glück", loben ihn für seinen "guten Frauengeschmack" und halten Sara für eine "klasse Frau". Eine Followerin von H.P. Baxxter findet sogar, Sara sehe "ein bisschen aus wie Michelle Hunziker in jünger".

Schon gewusst?

Auf seinem Weg zum MC studierte H.P. Baxxter kurzzeitig Rechtswissenschaften. 1987 gründete er unter anderem mit seiner Schwester die Synthie-Pop-Band Celebrate the Nun – die Vorgängerband von Scooter. Ende der 1990er Jahre versuchte H.P. Baxxter es als Schauspieler und übernahm kleine Rollen in deutschen Krimiserien.

Der gebürtige Niedersachse gab einst in einem Interview mit dem Radiosender "MDR JUMP" an, fünf Oldtimer zu besitzen. Mit denen fahre er nahezu täglich. "Gerade wenn du im Studio einen stressigen Tag hattest und setzt dich dann in dieses alte Auto, dann ist man in der Sekunde schon entspannt."

Was H.P. Baxxter ebenfalls regelmäßig tut: Seine Haare färben. Das Platinblond, das er seit 1983 trägt, kommt schließlich nicht von selbst.