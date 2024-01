H.P. Baxxter: Läuten bei dem Scooter-Star etwa bald die Hochzeitsglocken?

H.P. Baxxter (59), Frontmann der Techno-Formation Scooter, hat sich nach nur sechsmonatiger Liebesbeziehung im Oktober 2023 mit seiner neuen Lebensgefährtin Sara (22) verlobt. Allzu lange soll es angeblich auch nicht mehr dauern, bis die beiden gemeinsam vor den Traualtar treten.

Steht der Hochzeitstermin schon?

Am Rande einer Silvesterparty im berühmten Lokal Sansibar auf Sylt haben H.P. Baxxter und seine Verlobte gegenüber einem Fotografen der "Hamburger Morgenpost" angeblich nun erste Details über ihre Hochzeitsplanung preisgegeben. Laut dem Bericht sollen sich die beiden bereits in diesem Jahr das Jawort geben: Der Hochzeitstermin ist angeblich für Juni 2024 angesetzt. Die Trauung soll auf Sylt stattfinden. Über die Hochzeitslocation und den genauen Tag der Feier ist bislang jedoch nichts bekannt.

37 Jahre Altersunterschied: Für H.P. Baxxter und Sara kein Problem

"The Question Is What Is The Question?" heißt ein Hit der Techno-Band Scooter aus dem Jahre 2007. Die Frage, die Scooter-Frontmann H.P. Baxxter im Frühherbst 2023 seiner neuen Lebensgefährtin Sara (22) stellte, lautete wohl: "Willst du mich heiraten?" Und die Studentin hat Ja gesagt: Am Rande des "Youtube Music Award Dinner" in Berlin präsentierte sie wenige Wochen später überglücklich und stolz ihren Verlobungsring.

Nicht nur rhythmisch fährt H.P. Baxxter (eigentlich: Hans Peter Geerdes) gern auf der Überholspur, sondern auch in Sachen Liebe. Im März vergangenen Jahres lernte er die Studentin der Immobilienwirtschaft in Hamburg kennen. Und verliebte sich sofort. Im Interview mit RTL verriet er, dass er nach einem gemeinsamen Abend wusste, dass Sara die Frau fürs Leben ist. "Am nächsten Morgen habe ich zu Sara gesagt: 'Ah, du bist also meine zukünftige Frau!'", meinte er glücklich.

Im April 2023 stellte Baxxter seine neue Liebe mit dem ersten gemeinsamen Bild - vor dem Berliner In-Club "Berghain" - seinen 122.000 Instagram-Followern vor. Neben vielen Glückwünschen gab es die unvermeidlichen fiesen Kommentare wegen des Altersunterschieds von stattlichen 37 Jahren. "Hübsche Enkeltochter, ich find es toll, wenn sich Großväter die Zeit für ihre Enkel nehmen", lautete einer der freundlicheren.

H.P. Baxxter und seine Sara: Erst der Scooter-Auftritt, dann der Heiratsantrag

Altersunterschied? Ficht H.P. Baxxter nicht an. Der blonde Techno-Hüne war bereits verheiratet - und seine Partnerinnen waren bislang meistens deutlich jünger. Anfang 2023 hieß es in "taff" in einem Bericht zur Dokumentation "FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter": "Er steht dazu, eitel zu sein - der Friseur einmal pro Woche ist Pflicht. Außerdem steht H.P. auf alte Autos und junge, vorwiegend blonde Frauen."

Zur Verlobung verband H.P. Baxxter das Geschäftliche mit dem Privaten, wie er der "Bild"-Zeitung verriet. Wegen eines Scooter-Auftritts in Edinburgh, reiste das Paar über Amsterdam mit der Fähre an und machte nach dem Gig eine Rundfahrt. Baxxter gegenüber der "Bild": "Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten."