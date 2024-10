"Ich bekomme Platzangst": Heidi Klum verrät erste Details über ihr Halloween-Outfit

Heidi Klums Halloween-Party in New York ist inzwischen schon Kult. Und jedes Jahr blicken wir gespannt auf das Kostüm der GNTM-Chefin. Was hat sie sich wohl dieses Jahr ausgedacht? Alles, was wir bereits über Heidis Kostüm 2024 wissen.

Queen of Halloween: Heidis Kostüme sind legendär

Seit 2000 veranstaltet Heidi Klum ihre legendäre Halloween-Party in New York City. In den bisher 23 Jahren schlüpfte sie bereits in die verrücktesten und ausgefallensten Kostüme. Wir haben hier einen Überblick für dich:

2024: Es wird wieder ein Partnerkostüm mit Tom

Nach Fiona & Shrek, Angler & Wurm und Pfau & Ei, soll es 2024 wieder ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz werden. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auf Instagram gibt Heidi immer wieder exklusive Einblicke und heizt die Spekulationen ordentlich an.

8. Oktober

"Äußerlich lächelnd 😃 Innerlich ängstlich und klaustrophobisch 😳 Unser Pärchenkostüm wird ganz schön eng 😰"

7. Oktober

"Hier ist ein Hinweis, aber ich kann einfach nicht den Finger darauf legen… 🎃"

1. Oktober: Noch mehr Geheimnis-Krämerei: Anfang Oktober teilt sie einen weiteren Schnappschuss. Das Foto zeigt das vermeintliche Kostüm, eingewickelt in schwarze Plastikfolie: "Ich halte es geheim 🤫🤐😶"

23. September

Ende September postet Heidi ein kurzes Video, das sie mit beweglichen Hand-Prothesen zeigt. Die Fans sind im Rätsel-Fieber: Was kann das sein? Edward mit den Scherenhänden? Wolverine? Oder der Außerirdische E.T. aus Steven Spielbergs Klassiker?

17. September

Heidi präsentiert sich in einem engen, hautfarbenen Anzug und wird von zwei Männern ausgemessen: "Halloween-Anprobe und Maßnehmen 🎃👻💀😛🥰".

9. September

Bereits Anfang September zeigt sie in zwei kurzen Videos erste Blicke auf das Kostüm. Viel zu erkennen gibt es da allerdings nicht. Die Caption dazu: "Dein nächster #HeidiHalloween Hinweis 🔎 Ist es ein Trick? Oder ein Leckerbissen? Nur die Zeit wird es zeigen… 🎃👻🧛🕸️🧟‍♀️😱🔮" und "#HeidiHalloween beginnt Gestalt anzunehmen… 👻👻👻".

26. August

Das Kostüm scheint große, blaue Augen zu haben: "Ich sehe einen Hinweis darauf, was am 31. Oktober kommt … siehst du ihn auch? 👀🎃👻🕷️🕸️ #HeidiHalloween"