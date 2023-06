Ida Kulis: Großer Erfolg nach GNTM-Aus – Für DIESES bekannte Dessous-Label modelt sie jetzt

Das Wichtigste in Kürze Für Ida Kulis endete die Reise bei GNTM kurz vor dem Halbfinale.

Nach ihrem Rauswurf meldete sie sich bei ihrer Instagram-Community zurück.

Für welches italienische Label Ida nun arbeitet, erfährst Du hier.

Anzeige

Ida Kulis kämpfte in der aktuellen GNTM-Folge um einen Platz im Halbfinale. Doch letztendlich konnte sie Chefjurorin Heidi Klum am wenigsten von sich überzeugen und musste die Show in Folge 16 verlassen. Doch wie ergeht es Ida nach ihrem Rauswurf?

Wie stellt sich Ida Kulis ihre Zukunft nach GNTM vor?

Vor ihrer GNTM-Teilnahme hatte Ida Kulis ihren Job in der Immobilienbranche gekündigt. Doch wie geht es nach ihrem Rauswurf für sie weiter? Gegenüber "Promiflash" bezog die ehemalige Kandidatin jetzt Stellung: "Ich muss sagen, Gott sei Dank läuft es bei mir sehr gut, auch nach GNTM." Aktuell befinde sich Ida in Italien und arbeite mit einer großen Dessousmarke zusammen. Zukünftig wolle sie gerne weitere Modeljobs annehmen.

Ich würde schon in der Modelbranche bleiben, ich würde das auch gerne mit Social Media verbinden, weil ich das eine gesunde Mischung finde. Ich mag das auch voll gerne, das ist total meins. Ida Kulis, , 2023

Die Modemarke, über die Ida Kulis spricht, ist natürlich Intimissimi: In Folge 6 von GNTM hatte die Calzedonia-Tochter, die auch mit Model-Mama Heidi Klum und Tochter Leni wirbt, Kandidatin Ida zum neuen Kampagnengesicht gekürt. Entsprechend zeigt Ida sich auch auf ihren Social-Accounts in Intimissimi-Teilen.

Die Bilder mit Ida, die beim Kampagnen-Shooting in Folge 6 von GNTM entstanden, sind deutschlandweit digital und in allen Intimissimi-Stores zu sehen.

Anzeige

Anzeige

Ida Kulis meldet sich nach GNTM-Aus auf TikTok und Instagram zurück

Während ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" konnte sich Ida Kulis eine beachtliche Fangemeinde in den sozialen Medien aufbauen. Auf TikTok hat sie über 56.500 Fans, auf Instagram sind es sogar 64.100 Follower:innen (Stand 2. Juni 2023, 12:57 Uhr).

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nach ihrem Exit veröffentlichte die ehemalige Kandidatin auf TikTok einen kurzen Clip, in dem sie Stellung zu ihrem Rauswurf bezog. Sie teilte ein Video von sich, das sie mit den Worten "Wenn Heidi kein Bild für mich hat" betitelte. Den Clip hinterlegte sie mit dem Sound "Everbody makes mistakes" (zu Deutsch: "Jeder macht Fehler"). Offenbar scheint der GNTM-Exit also nicht spurlos an Ida vorbeigegangen zu sein. Auch ihre Fans zeigen sich enttäuscht. "Ich war so traurig" und "Ich verstehe es einfach nicht. Ich war so geschockt", schreiben nur zwei von vielen User:innen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch bei Instagram veröffentlichte Ida nach ihrem Rauswurf einen Post. Sie teilte mehrere Schnappschüsse, die sie an der Amalfiküste zeigen. Auf den Bildern lächelt Ida glücklich und wirkt total entspannt. Auch unter diesem Beitrag drücken ihre Follower:innen ihre Enttäuschung über den GNTM-Exit aus. "Ich dachte, du wirst den Titel gewinnen" und "Auch wenn du rausgeflogen bist, du bist und bleibst die Beste", heißt es in den Kommentaren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Ida Kulis privat: Alle Infos zu der GNTM-Teilnehmerin

Ida Kulis ist 23 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Köln und wollte durch ihre GNTM-Teilnahme im Modelbusiness Fuß fassen. Sie selbst würde sich als "selbstbewusste Person, immer hilfsbereit, sehr kommunikativ und lebensfroh" bezeichnen. In ihrer Freizeit malt sie gerne oder geht shoppen. Auch das Reisen zählt zu Idas Leidenschaften.

Bei Instagram gewährt sie täglich Einblicke in ihren Alltag. Dort begeistert sie ihre Follower:innen nicht nur mit Selfies und Fotos von Shootings, sie zeigt auch immer mal wieder ihren Freund, mit dem sie schon seit über einem Jahr zusammen ist.

Das könnte dich auch interessieren: Alle Infos zu den Stars von GNTM 2023! Apropos GNTM 2023: Welche ist eigentlich die beliebteste Finalistin ist auf Instagram?